民進黨啟動選舉模式 22日第一波4位縣市長正式提名
民進黨2026選舉對策委員會目前已通過嘉義市、台東縣、台中市、宜蘭縣等，四個縣市的2026縣市長出戰人選，黨內人士表示，選對會建請人選將送22日中執會通過，預料會中不會有異議，屆時將順利完成第一波縣市長提名作業。
黨內人士表示，2026縣市長暨直轄市長選舉，預計分4個梯次公布，會在明年1月底完成所有提名作業。若從現在開始推算，預計1個月提名1梯次，第一梯次將是22日中執會，提名名單包括，台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。
黨內人士指出，6個直轄市，高雄市、台南市屬於執政兩任屆滿的直轄市，且黨內多人競逐，將辦理初選民調，預計提名時程將延後至明年1月底；台中市何欣純將是第一個完成提名的直轄市長提名，新北市長提名漸趨單純化，立委蘇巧慧可望出線；另一位新北市長熱門人選民進黨前秘書長林右昌即已赴美展開請益之旅，可能成為參選台北市黑馬。
另外，黨內人士表示，選對會也達成共識，針對其他縣市有參選意願、但現階段尚未明確表態者，即日起可向中央黨部表達意願，時程至10月31日止，選對會下次開會則定在11月5日。
