民進黨啟動選舉模式 22日第一波4位縣市長正式提名

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨啟動選舉模式，22日第一波4位縣市長正式提名 。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026選舉對策委員會目前已通過嘉義市、台東縣、台中市、宜蘭縣等，四個縣市的2026縣市長出戰人選，黨內人士表示，選對會建請人選將送22日中執會通過，預料會中不會有異議，屆時將順利完成第一波縣市長提名作業。

黨內人士表示，2026縣市長暨直轄市長選舉，預計分4個梯次公布，會在明年1月底完成所有提名作業。若從現在開始推算，預計1個月提名1梯次，第一梯次將是22日中執會，提名名單包括，台中市何欣純、宜蘭縣林國漳、台東縣陳瑩、嘉義市王美惠。

黨內人士指出，6個直轄市，高雄市、台南市屬於執政兩任屆滿的直轄市，且黨內多人競逐，將辦理初選民調，預計提名時程將延後至明年1月底；台中市何欣純將是第一個完成提名的直轄市長提名，新北市長提名漸趨單純化，立委蘇巧慧可望出線；另一位新北市長熱門人選民進黨前秘書長林右昌即已赴美展開請益之旅，可能成為參選台北市黑馬。

另外，黨內人士表示，選對會也達成共識，針對其他縣市有參選意願、但現階段尚未明確表態者，即日起可向中央黨部表達意願，時程至10月31日止，選對會下次開會則定在11月5日。

我法官代表參加年會 遭亞塞拜然拒入境

中華民國法官協會原定參加由亞塞拜然主辦國際法官協會（ＩＡＪ）年會，但團長林伊倫十一日入境遭拒，其餘五名法官代表取消行程。...

林右昌選北市？談經濟、訪美 展現起手式

民進黨前秘書長林右昌在大罷免後辭去黨職，沈潛近三個月後，昨天透過社群平台發文，從國際情勢談到內政議題，還以「兩個世界」形...

央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

中央廣播電台日前發生官方網站疑遭駭入，並放上五星旗圖片，台北市議員顏若芳下午在議會質詢時除揭露涉案廠商名稱，更驚爆該廠商...

遭爆央廣員工找揭弊要付百萬 黃國昌首度喊告：故意捏造

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊今再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌辦公室稍早發三點聲明...

公共政策平台洩民眾個資？國發會回應了

立委羅廷瑋17日上午召開「政府洩個資？匿名提案沒隱私」記者會，指出有民眾參與「公共政策網路參與平臺」提案時，個資疑遭外洩...

