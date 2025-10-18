副總統盼台加建立更完備法律架構 鞏固貿易夥伴關係

副總統蕭美琴日前接受外媒專訪表示，希望台灣與加拿大持續維持強健穩固的經貿關係，若能建立更完備的法律架構來鞏固貿易夥伴關係，將非常有幫助。並希望加拿大支持台灣加入CPTPP。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）駐倫敦特派員Chris Brown專訪。

針對台灣媒體報導，台灣與加拿大前總理杜魯道政府的貿易協商，指稱加拿大拖延執行這些協議。副總統表示，加拿大是台灣重要的貿易夥伴，兩國的經濟在許多方面互補，當然希望能夠持續推進貿易對話。這些年來，兩國對話極具成效，期待能繼續下去。

是否有延遲的情況，她說，貿易談判本就相當複雜，期待並希望能夠繼續這些討論。

副總統表示，加拿大長期以來是台灣農產品的重要供應國，而台灣則生產一些關鍵科技零組件，對加拿大的製造業有所貢獻。她希望能持續維持強健穩固的經貿關係，若能建立更完備的法律架構來鞏固貿易夥伴關係，將非常有幫助。

副總統也希望加拿大支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），持續爭取在國際組織與機構中獲得公平、公正的對待，成為以規則為基礎的國際貿易體系一員，對台灣極具意義，由衷希望加拿大能予支持。

在安全方面，她非常感謝加拿大依據其印太戰略，多次在台灣海峽周邊執行航行自由行動，並發揮其在七大工業國集團（G7）的領導力，與其他成員國多次強調台海和平穩定對全球繁榮至關重要，台海的和平穩定是全球繁榮不可或缺的一環。無論是在外交領導力方面，或是身為太平洋國家，作為利害關係方，持續高度關注台海和平與穩定，對台灣而言都意義重大。

副總統特別感謝最近加拿大與台灣簽署「暗船偵知系統瞭解備忘錄」，提升台灣的海域意識，加拿大的技術不僅有助全球漁業規範，也對其他海域意識相關議題有所助益，兩國的合作能確保區域內所有利害關係者都尊重維護世界穩定的規則和規範，深具意義。

總統府表示，CBC成立近90年，為加國歷史悠久且深具輿論影響力的主流媒體，全加各地均可收看其24小時電視新聞節目，旗下各台涵蓋廣播、電視及數位媒體，對加國政商學界具有深遠影響力。

商品推薦