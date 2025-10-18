林右昌選北市？談經濟、訪美 展現起手式

民進黨前秘書長林右昌在大罷免後辭去黨職，沈潛近三個月後，昨天透過社群平台發文，從國際情勢談到內政議題，還以「兩個世界」形容國內經濟失衡，並將展開為期約二周的訪美行程。民進黨人士表示，林右昌一連串動作，頗有為參選明年縣市長布局的想像，且刻意將格局拉大，林右昌有意角逐的位置，就是台北市長。

林右昌稱，不少朋友說，七二六大罷免這頁還沒有翻過去，藍白兩黨拚江山，政黨之間的爭鬥不會停歇，國際上美中貿易大戰、地緣政治衝突不斷；加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性，台灣政治需要可被信任的治理力量。

林右昌說，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣不那麼均衡，AI與半導體外諸多產業陷入停滯，傳統製造業更是衰退嚴重，形成「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

林右昌表示，此時此刻，最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路，找台灣的出路。

台北市向來是綠營艱困選區，民進黨人士說，林右昌具備中央與地方歷練，確實是競逐市長的活棋。其他可能人選尚包括吳思瑤、苗博雅等人，但各自有意願、理念契合度等問題，而民進黨立委王世堅雖說過多次，人選絕對不是他，但目前黨內互比民調第一的實力擺在那，加上北市又是英系重鎮，最後是否會投入參選，還需要再觀察。

國民黨立委林沛祥質疑，過去林右昌有機會發聲，卻不作為。國民黨立委李彥秀表示，林右昌戳破民進黨的「國王新衣」，外界解讀林右昌的發文與出訪美國，是參選台北市長的起手式，但恐怕要小心後續的政治效應。

