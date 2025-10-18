林右昌選北市？談經濟、訪美 展現起手式
民進黨前秘書長林右昌在大罷免後辭去黨職，沈潛近三個月後，昨天透過社群平台發文，從國際情勢談到內政議題，還以「兩個世界」形容國內經濟失衡，並將展開為期約二周的訪美行程。民進黨人士表示，林右昌一連串動作，頗有為參選明年縣市長布局的想像，且刻意將格局拉大，林右昌有意角逐的位置，就是台北市長。
林右昌稱，不少朋友說，七二六大罷免這頁還沒有翻過去，藍白兩黨拚江山，政黨之間的爭鬥不會停歇，國際上美中貿易大戰、地緣政治衝突不斷；加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性，台灣政治需要可被信任的治理力量。
林右昌說，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣不那麼均衡，AI與半導體外諸多產業陷入停滯，傳統製造業更是衰退嚴重，形成「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。
林右昌表示，此時此刻，最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，唯有抱持如此的信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路，找台灣的出路。
台北市向來是綠營艱困選區，民進黨人士說，林右昌具備中央與地方歷練，確實是競逐市長的活棋。其他可能人選尚包括吳思瑤、苗博雅等人，但各自有意願、理念契合度等問題，而民進黨立委王世堅雖說過多次，人選絕對不是他，但目前黨內互比民調第一的實力擺在那，加上北市又是英系重鎮，最後是否會投入參選，還需要再觀察。
國民黨立委林沛祥質疑，過去林右昌有機會發聲，卻不作為。國民黨立委李彥秀表示，林右昌戳破民進黨的「國王新衣」，外界解讀林右昌的發文與出訪美國，是參選台北市長的起手式，但恐怕要小心後續的政治效應。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言