傳50%晶片製造移往美國 副總統：並非一夕可成

副總統蕭美琴接受外媒專訪，被問到聽說美國官員希望台灣將50%晶片製造移往美國一事表示，支持美國「再工業化」，也了解美方很重視在AI領域的領導地位。她說，許多企業也正考慮在美投資計畫，但這並非一夕可成，希望能以「繼續支持台灣成長，同時強化美國實力」方式來合作。

總統府晚間發布新聞稿表示，副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）駐倫敦特派員Chris Brown專訪，被問到是否擔憂台灣淪為美中貿易戰中的談判籌碼，副總統表示，美中確實存在著許多問題，其中很多和台灣沒有直接關係。

她說，台灣關鍵產業之一的半導體與晶片產業一直都與美國及矽谷保持合作。很多人將矽谷與台灣的科技產業園區視為一個促進全球繁榮的大型科技生態系。因此，台美之間建立了非常堅實、具建設性的貿易、經濟與供應鏈夥伴關係，會持續在這穩健基礎的優勢上，進行對話與交流。

她表示，還有一項與中國經濟體非常不同的特點，就是將台灣的製造與科技產業打造為一個值得信賴的經濟體。這也是總統賴清德所強調的「信賴產業」之一，需要以信賴為成功基礎的產業。

她相信，台美的夥伴關係非常穩固，並將持續深化，也希望雙方的討論能真正聚焦於夥伴關係的優勢，並繼續朝此方向進行。

被詢及美國現任總統作風相當難預測，她說，美國對台的支持一向具跨黨派共識。幾週前，再次看到美國國會兩黨共同支持深化並強化台美夥伴關係的立法。相信如同川普總統多次重申，和平與安全是首要目標，並致力促進和平。

被問到聽聞美國官員希望台灣將50%晶片製造移往美國。副總統表示，台灣在晶片製造上的實力與競爭優勢並非一蹴可幾，而是經過數十年的努力與艱辛累積的成果，在艱鉅的國際局勢下，台灣成功建立了最完整、最具競爭力的高階半導體製造生態系。

她說，因應產業情勢的動態變化，台灣將持續投資下一代晶片技術，政府也會支持科技生態體系，讓民間企業能持續創新並保持領先地位。同時，美國是台灣半導體產業極為重要的夥伴，許多頂尖科學家都曾在美國受教育。台灣的半導體產業與美國企業合作，讓美國的科技巨頭—全球前十大科技公司，得以成長並獲利，享有科技產業中絕大部分利潤，這項夥伴關係幾十年來為美國的繁榮做出貢獻。

她也理解美方希望多元化與推動「再工業化」，在此背景下，台灣可成為有所助益並具建設性的夥伴。台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電（TSMC），還包括整個生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司，也與英特爾（Intel）等美國公司合作，提升其生產力。

她強調，台灣會持續深化雙贏的夥伴關係，除了支持美國「再工業化」的承諾之外，也了解美方很重視其在AI領域的領導地位。台灣生產大量有助全球運算的資料中心設備及伺服器，許多台灣企業也正考慮在美投資計畫，但這並非一夕可成，希望能以繼續支持台灣成長，同時強化美國實力的方式來合作。

