我法官代表參加年會 遭亞塞拜然拒入境

聯合報／ 記者王宏舜李人岳／台北報導

中華民國法官協會原定參加由亞塞拜然主辦國際法官協會（ＩＡＪ）年會，但團長林伊倫十一日入境遭拒，其餘五名法官代表取消行程。法官協會委請捷克法官協會在會中發聲，質疑「若我們無法保護自己會員的權利與尊嚴，又如何能在全球舞台上有可信的立場去維護人權、正義與民主？」，建議ＩＡＪ建立明確、公正且透明的處理機制。

ＩＡＪ僅接受司法獨立運作的國家入會，中華人民共和國非ＩＡＪ會員國，但亞塞拜然總統阿里耶夫今年四月訪中時，發表兩國建立全面戰略夥伴關係聯合聲明。

外交部對此深表遺憾，嚴正抗議亞塞拜然的作法，並重申中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣，任何扭曲台灣主權地位的說法，無法改變國際公認的台海現狀。

法官協會表示，主辦單位先前明確承諾將協助辦理簽證及入境事宜，但我方代表最終未獲核發簽證或入境許可，也未收到任何拒絕通知或理由說明，此事不僅違背會員國應享有的充分參與權利，也嚴重損及ＩＡＪ秉持的司法獨立、平等交流、司法合作精神。

二○二三年五月，女法官協會原要參加在摩洛哥馬拉喀什舉辦的國際女法官協會第十六屆雙年會，結果「簽證遭取消」，女法官協會向國際女協理事會抗議。最後，主辦方同意報告人可以視訊報告，國際女協事後道歉，且要求下輪舉辦國南非女法官協會應取得有關當局的書面保證，確保不會再重演摩洛哥簽證事件；台灣已於四月參與在開普敦的雙年會。

台中地檢署檢察官張時嘉去年為國際檢察官協會（ＩＡＰ）傑出檢察官獎唯一得主，當時張前往亞塞拜然巴庫接受表揚，包括檢察總長邢泰釗等人隨行，入境事宜由ＩＡＰ處理，行程順利。

