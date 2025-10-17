林右昌啟動產業學習之旅 首站達拉斯關注高科技產業

被視為參選台北市長活棋、黑馬的民進黨前秘書長林右昌今晚啟程赴美，展開產業請益學習之旅。他表示，世界面臨1989年冷戰結束經濟全球化後，另一個30年大變局，關係著台灣國家生存的競爭力，這是危機，但也是最好的機會。

林右昌晚間在臉書發文表示，已搭乘長榮班機啟程赴美，不過這次並不是去傳統的政治中心－華府，也不是去當訪問學人；而是去德州的達拉斯、奧斯汀與亞利桑那州的鳳凰城參訪產業。

他說，出發到第一現場，觀察了解台美的半導體、AI與高科技產業鏈重組的現況，親身去看看現在正在發生的事情，直接跟基層員工幹部交流，並向在美的台商台幹請益學習，掌握第一手的訊息，發掘已經或可能面臨的問題，進一步思考未來的方向。

林右昌表示，這個世界正面臨著從1989年冷戰結束後，經濟全球化後，另外一個30年的大變局，這個變局關係著台灣國家生存的競爭力，這是危機，但也是最好的機會。

林右昌是搭乘10月初剛開通的長榮航空直飛達拉斯的航班。他說，過去台灣人想到德州的第一印象可能是牛排、油田，還有火箭和太空梭。但現在，德州已經是台灣高科技產業落腳美國的首選之一，達拉斯、休士頓以及奧斯汀，已經成為美國高科技產業的新三角。

他表示，台灣與德州之間的交通已經越來越方便，相信未來雙邊的經貿關係也一定會越來越火熱。相約達拉斯見。

