快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
中央廣播電台。聯合報系資料照
中央廣播電台。聯合報系資料照

中央廣播電台日前發生官方網站疑遭駭入，並放上五星旗圖片，台北市議員顏若芳下午在議會質詢時除揭露涉案廠商名稱，更驚爆該廠商負責人、董事都有在大陸開公司，質疑廠商恐有遭大陸實質影響之虞。

顏若芳表示，昨日北市議會財建委員會談及央廣五星旗駭客案廠商曾承包北市文化局、建管處標案，且於2018到2023年間取得北市5件標案，經她比對文化局及建管處逾1,200筆決標標案後，唯一符合條件的廠商就是某數位科技有限公司。

建管處處長虞積學答詢證實，央廣案涉案廠商即為該公司。顏若芳指出，經詳細了解，該公司除於107年到112年得標了文化局、建管處、北美館共計5個標案外，在更早至101年，也曾得標過產業局跟動保處的網站維護或APP擴充計畫。

另外，該公司的負責人和唯一一席董事，雙雙都有在大陸開公司，張姓負責人於2019年成立「龍天星科技」、涂姓董事則於2022年在中國大陸成立「維凱數據」。

顏若芳說，其中涂姓董事曾於2022年創立「兩岸青年五城創業聯盟」，而在聯盟成立的新聞稿中，就有指出聯盟的目的就是要「通過聯盟，讓青春在實現中華民族偉大復興的歷史進程中綻放異彩」，她痛批，此舉簡直是赤裸裸的統戰宣傳。

顏若芳指出，北市資訊局除應建立採購斷點機制外，而建管處因於2023年曾讓該公司承攬中英文網站改版案且沿用至今，更應加強提出機敏資料斷點評估報告，另外，工務局也應發函經濟部，請求重複釐該公司是否有中資影響力之虞，以維北市乃至全國的資訊安全。

北市 顏若芳 文化局 五星旗

延伸閱讀

涉駭央廣廠商曾取得標案 議員憂市府機敏資料流出

王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

藍營將修地方制度法列優先 顏若芳轟：基層大失血高層先補官？

Youbike大當機 顏若芳怒：這已經不是第一次當機了

相關新聞

遭爆央廣員工找揭弊要付百萬 黃國昌首度喊告：故意捏造

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊今再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌辦公室稍早發三點聲明...

所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

中央廣播電台日前發生官方網站疑遭駭入，並放上五星旗圖片，台北市議員顏若芳下午在議會質詢時除揭露涉案廠商名稱，更驚爆該廠商...

公共政策平台洩民眾個資？國發會回應了

立委羅廷瑋17日上午召開「政府洩個資？匿名提案沒隱私」記者會，指出有民眾參與「公共政策網路參與平臺」提案時，個資疑遭外洩...

藍白競合／民眾黨積極布局台中議員 藍營新黨魁怎接招

藍白陣營2028合作氣氛濃厚，不過得先過2026地方大選關卡。民眾黨想走出台北市到地方扎根，勢必得派人參選縣市議員，以台中市為例，有4席以上的議員選區民眾黨都傾向派人參選，將衝擊到國民黨現任議員，不少藍營議員到處打聽「民眾黨會派誰？」若未協調好， 2026藍白若先戰出裂痕

【重磅快評】高雄BLACKPINK旋風 粉紅泡泡的美麗與哀愁

韓國天團BLACKPINK明天將在高雄開唱，港都掀起粉紅旋風。毫無疑問，高雄市長陳其邁成功營造城市行銷話題，連賴清德總統...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。