央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

中央廣播電台日前發生官方網站疑遭駭入，並放上五星旗圖片，台北市議員顏若芳下午在議會質詢時除揭露涉案廠商名稱，更驚爆該廠商負責人、董事都有在大陸開公司，質疑廠商恐有遭大陸實質影響之虞。

顏若芳表示，昨日北市議會財建委員會談及央廣五星旗駭客案廠商曾承包北市文化局、建管處標案，且於2018到2023年間取得北市5件標案，經她比對文化局及建管處逾1,200筆決標標案後，唯一符合條件的廠商就是某數位科技有限公司。

建管處處長虞積學答詢證實，央廣案涉案廠商即為該公司。顏若芳指出，經詳細了解，該公司除於107年到112年得標了文化局、建管處、北美館共計5個標案外，在更早至101年，也曾得標過產業局跟動保處的網站維護或APP擴充計畫。

另外，該公司的負責人和唯一一席董事，雙雙都有在大陸開公司，張姓負責人於2019年成立「龍天星科技」、涂姓董事則於2022年在中國大陸成立「維凱數據」。

顏若芳說，其中涂姓董事曾於2022年創立「兩岸青年五城創業聯盟」，而在聯盟成立的新聞稿中，就有指出聯盟的目的就是要「通過聯盟，讓青春在實現中華民族偉大復興的歷史進程中綻放異彩」，她痛批，此舉簡直是赤裸裸的統戰宣傳。

顏若芳指出，北市資訊局除應建立採購斷點機制外，而建管處因於2023年曾讓該公司承攬中英文網站改版案且沿用至今，更應加強提出機敏資料斷點評估報告，另外，工務局也應發函經濟部，請求重複釐該公司是否有中資影響力之虞，以維北市乃至全國的資訊安全。

