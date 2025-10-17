徐國勇接見華府智庫訪團 感謝美國跨黨派挺台軍售

快訊

中央社／ 台北17日電

民進黨昨天接見華府智庫訪團，民進黨秘書長徐國勇對於美國國會跨黨派大力支持軍售案表達由衷感謝。徐國勇表示，台灣政府除了明年將提升國防預算至GDP3%以上之外，也計劃在2030年前提升至5%，展現台灣自我防衛決心。

民進黨今天發布新聞稿指出，前美國聯邦參議院民主黨領袖、華府智庫「美國進步中心」（Center forAmerican Progress）主席達希爾（Thomas A. Daschle，另譯：達修爾）昨天率團拜會民進黨中央黨部，由黨秘書長徐國勇、立委范雲及立委陳冠廷接見。

身為參議院「台灣連線」早期成員之一的達希爾，強調台灣議題在美國國會為跨黨派共識，長久以來皆是如此；台灣無論在農業、科技、經濟或是安全議題上，皆是美國不可或缺的夥伴，相信美國國會對台的支持在未來將一直延續下去。

針對訪團稱讚台灣在民主發展和經濟上表現亮眼，徐國勇表示，台灣過去幾年在民進黨執政下經濟成長快速，今年人均GDP及經濟成長率甚至超越日韓，這在過往難以想像。而在台灣目前最關鍵的安全議題上，徐國勇特別對美國國會跨黨派大力支持軍售案表達由衷感謝。

徐國勇說明，台灣政府除了明年將提升國防預算至GDP3%以上之外，也計劃在2030年前提升至5%，展現台灣自我防衛決心。除了希望美國對台軍售交付延宕可順利解決外，徐國勇也強調，美國對台灣的公開支持能有效遏阻中國擴張，期盼未來美國及其他民主國家，能有更多類似行動。

徐國勇提到，近來美國在台協會公開批評中國扭曲聯大2758號決議，這對在國內和國際上不停駁斥中國惡意扭曲的台灣來說意義非凡。

針對訪團談及希望台美能持續加深經濟合作，陳冠廷透露，除了半導體晶片及農產品之外，無人機也是現在台美合作的重點項目。陳冠廷表示，美國有許多無人機新創公司，除了傳統的軍售採購之外，台美也應擴大研發、製造和人才訓練方面合作，迅速提升台灣不對稱作戰能力、有效嚇阻中國。

范雲指出，在民進黨執政下，無論是在民主、經濟發展，還是國防實力上，台灣都持續地進步；選民即便對民進黨有著高要求，但仍信任民進黨是最能守衛台灣主權的政黨。

感謝美國國會對台灣長期以往的支持，范雲強調，美國也是台灣不可或缺的夥伴；因此即便關稅談判尚未結束，但相信無論在經濟還是國防議題上，台美一定能「共贏」。她期盼未來台美關係除了經貿國防，也能在對抗假訊息及維護民主價值上有更多合作及交流。

美國在台協會 徐國勇 民進黨

