5分鐘開7會議挨批 監院：程序單純且提前審閱

在野黨立委日前質疑監察院曾5分鐘開7場聯席會議，根本只是過場。監察院今天說，立委所指的會議，多是處理程序相對單純的案子，為提升議事和行政效能，監察院會議前便請調查委員列出具體處理建議，並在會議前至少3天就將議案資料送由出席委員審閱，並非草率。

國民黨立委羅智強日前質詢時，質疑監察院8月20日下午3時37分到42分，5分鐘就開了7場聯席會，揚言刪除監察院誤餐費預算。

監察院今天透過新聞稿指出，立委所指的是8月20日監察院召開社會福利及衛生環境委員會會議，暨7場相關委員會聯席會議，其中社會福利及衛生環境委員會會議14時30分開始，15時36分結束，歷時逾一小時。

後續聯席會議議程部分，監察院說，皆為部會機關針對監察院過往提出調查意見或糾正案件的函覆內容，主要是監察院追蹤機關是否確實改善所進行的追蹤管考，多屬程序性相對單純，類似「備查」性質。

監察院強調，聯繫會議前，已先以公文程序請調查委員列出具體處理建議，並要求至少要在會議3天前將議案資料送交出席委員審閱，藉此提升議事和行政效能，因此會議進行時間相對快速。

監察院說，深感遺憾會議被誤指為「草率處理」，憲政機關間各有不同功能與運作方式，應詳實內容檢視監察院運作，憲政機關間也應互相尊重。

監察院重申，監察院常設委員會會議均依相關法令進行審議程序，並透過事前資料提供，以提升審查品質與效率，會議進行因議案事前準備充分、目的明確，且與會委員如無不同意見，自可快速完成審查程序，有效提升決策效率，希望各界能從法規制度與實務全貌的角度，理解運作實情。

