5分鐘開7會議挨批 監院：程序單純且提前審閱

中央社／ 台北17日電

在野黨立委日前質疑監察院曾5分鐘開7場聯席會議，根本只是過場。監察院今天說，立委所指的會議，多是處理程序相對單純的案子，為提升議事和行政效能，監察院會議前便請調查委員列出具體處理建議，並在會議前至少3天就將議案資料送由出席委員審閱，並非草率。

國民黨立委羅智強日前質詢時，質疑監察院8月20日下午3時37分到42分，5分鐘就開了7場聯席會，揚言刪除監察院誤餐費預算。

監察院今天透過新聞稿指出，立委所指的是8月20日監察院召開社會福利及衛生環境委員會會議，暨7場相關委員會聯席會議，其中社會福利及衛生環境委員會會議14時30分開始，15時36分結束，歷時逾一小時。

後續聯席會議議程部分，監察院說，皆為部會機關針對監察院過往提出調查意見或糾正案件的函覆內容，主要是監察院追蹤機關是否確實改善所進行的追蹤管考，多屬程序性相對單純，類似「備查」性質。

監察院強調，聯繫會議前，已先以公文程序請調查委員列出具體處理建議，並要求至少要在會議3天前將議案資料送交出席委員審閱，藉此提升議事和行政效能，因此會議進行時間相對快速。

監察院說，深感遺憾會議被誤指為「草率處理」，憲政機關間各有不同功能與運作方式，應詳實內容檢視監察院運作，憲政機關間也應互相尊重。

監察院重申，監察院常設委員會會議均依相關法令進行審議程序，並透過事前資料提供，以提升審查品質與效率，會議進行因議案事前準備充分、目的明確，且與會委員如無不同意見，自可快速完成審查程序，有效提升決策效率，希望各界能從法規制度與實務全貌的角度，理解運作實情。

遭爆央廣員工找揭弊要付百萬 黃國昌首度喊告：故意捏造

民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊今再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌辦公室稍早發三點聲明...

所謂藍營內參民調指鄭麗文領先 郝龍斌辦：惡意操作

國民黨主席選舉明日投票，根據「上報」報導，有國民黨內參民調指出，候選人鄭麗文取得32.4%支持度，候選人郝龍斌為21.6...

央廣遭駭掛五星旗事件延燒 顏若芳曝：廠商高層在中國開公司

中央廣播電台日前發生官方網站疑遭駭入，並放上五星旗圖片，台北市議員顏若芳下午在議會質詢時除揭露涉案廠商名稱，更驚爆該廠商...

公共政策平台洩民眾個資？國發會回應了

立委羅廷瑋17日上午召開「政府洩個資？匿名提案沒隱私」記者會，指出有民眾參與「公共政策網路參與平臺」提案時，個資疑遭外洩...

藍白競合／民眾黨積極布局台中議員 藍營新黨魁怎接招

藍白陣營2028合作氣氛濃厚，不過得先過2026地方大選關卡。民眾黨想走出台北市到地方扎根，勢必得派人參選縣市議員，以台中市為例，有4席以上的議員選區民眾黨都傾向派人參選，將衝擊到國民黨現任議員，不少藍營議員到處打聽「民眾黨會派誰？」若未協調好， 2026藍白若先戰出裂痕

【重磅快評】高雄BLACKPINK旋風 粉紅泡泡的美麗與哀愁

韓國天團BLACKPINK明天將在高雄開唱，港都掀起粉紅旋風。毫無疑問，高雄市長陳其邁成功營造城市行銷話題，連賴清德總統...

