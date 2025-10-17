遭爆央廣員工找揭弊要付百萬 黃國昌首度喊告：故意捏造
民眾黨主席黃國昌深陷狗仔風波，鏡週刊今再爆，央廣員工找黃國昌幫揭弊要付費百萬給吹哨者保護協會。黃國昌辦公室稍早發三點聲明表示，通篇報導子虛烏有，鏡週刊一再惡意抹黑、故意捏造之行徑，早已嚴重違法，辦公室相關人員將對所有不實內容蒐證，並依法訴追責任。
該聲明表示，通篇報導子虛烏有，央廣工會向本辦公室檢舉後，本辦公室於本年8月28日發文向文化部索取相關資訊俾利核實資訊。9月2日文化部向本辦公室說明由於資料眾多，「若需掃描另請廠商處理，經費約數萬元」，因此將提供原件，本辦僅向檢舉人表示「資料今天會寄出，屆時可能要麻煩您們協助『判讀』資料」，從未涉及任何費用，所有對話內容皆有截圖為證。
其次，本辦公室人員更從未有鏡週刊指稱「突然指定某央廣員工判讀3萬頁的資料，甚至告知這些央廣員工『找黃幫揭弊要付費給協會』，除了數萬元掃描費之外，其他開銷加起來近百萬元。」、「當時被霸凌、停職的吳姓工程師走投無路，只好買單，匯款到鄭凱燁指定的帳戶中」等情事。
聲明指出，鏡週刊一再惡意抹黑、故意捏造之行徑，早已嚴重違法，本辦公室相關人員將對所有不實內容進行蒐證，並依法訴追責任。
