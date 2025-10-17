公共政策平台洩民眾個資？國發會回應了

藍白陣營2028合作氣氛濃厚，不過得先過2026地方大選關卡。民眾黨想走出台北市到地方扎根，勢必得派人參選縣市議員，以台中市為例，有4席以上的議員選區民眾黨都傾向派人參選，將衝擊到國民黨現任議員，不少藍營議員到處打聽「民眾黨會派誰？」若未協調好， 2026藍白若先戰出裂痕

2025-10-17 17:38