公共政策平台洩民眾個資？國發會回應了
立委羅廷瑋17日上午召開「政府洩個資？匿名提案沒隱私」記者會，指出有民眾參與「公共政策網路參與平臺」提案時，個資疑遭外洩，呼籲相關單位盡速釐清責任並檢討制度漏洞。
羅廷瑋表示，公共政策平臺原為推動開放政府、鼓勵民眾共同參與政策討論的管道，應讓民眾能安心表達意見。然而，如今卻傳出個資保密疏失，不僅重創民眾對政府的信任，也讓積極參與公共事務的公民感到被政府背叛。
對此，國發會表示，「公共政策網路參與平臺」依「公共政策網路參與實施要點」規定，提議者姓名、電話、地址及電子郵件等個資均不開放查詢，並要求各權責機關在回應時遵守相關規定，以確保民眾隱私。
國發會法制協調處指出，本次事件農業部已於今日發布新聞稿致歉，並於發布後1小時內修正內容，承諾將建立內部作業機制，防杜類似情形再度發生。
