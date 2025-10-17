【重磅快評】高雄BLACKPINK旋風 粉紅泡泡的美麗與哀愁

韓國天團BLACKPINK明天將在高雄開唱，港都掀起粉紅旋風。毫無疑問，高雄市長陳其邁成功營造城市行銷話題，連賴清德總統、前總統蔡英文、行政院前院長蘇貞昌等綠營名人都跟風粉紅造型，整座城市像在辦喜事，但這股粉紅派對演唱會僅為期兩天，兩天過後能否掩蓋城市治理的千瘡百孔？

為迎接這場國際級演唱會，高雄市政府自13日起至19日，每晚在愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站及美麗島捷運站等六大地標打上粉色燈光，讓港都瞬間沉浸在粉紅夢幻中，城市行銷搭上流行文化，BLACKPINK熱潮將達到高峰。

不只現實城市幻化粉紅趴，網路社群也出現粉紅浪潮，許多政商名人把自己社群圖像的頭髮變成粉紅色，一時之間，滿城盡是BLACKPINK，這場流行盛事成功炒熱城市聲量，再次凸顯高雄演唱會經濟的潛力。

這座城市看似欣欣向榮、粉紅繁華，BLACKPINK或許可以帶動話題、卻未必能轉移焦點。高雄近期接連被揭發各種土地弊案，從大樹光電場鬼剃頭開始，到美濃大峽谷、馬頭山廢棄物、大坪頂保護區柏油山、鳳山水庫光電板，對民進黨引以為傲的地方治理是一大重擊，陳其邁更連連「震怒」，直言不管什麼咖，一定嚴辦到底，呼籲檢調向上溯源、瓦解共犯結構。外界關注的並不只是市長的態度，而是整體執政團隊對於廢土濫倒是否真能斷絕後患、正本清源。

民進黨剛度過39周年黨慶，賴總統還多次重申「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神，高雄更是美麗島事件的發源地，但層出不窮的弊案是對高雄農地的侵門踏戶，陳其邁也直指廢土集團背後是「共犯結構」，南霸天之怒，卻未見賴總統展現「動搖國本都要辦到底」決心，讓外界質疑創黨精神淪為空談。

粉紅泡泡下陰影幢幢，高雄現實並不如表面光鮮亮麗，民進黨港都「萬年執政」藍圖正面臨嚴峻挑戰。高雄近年好不容易走出氣爆、城中城大火等意外低谷，陳其邁也努力讓這座城市轉骨，從石化汙染重鎮變身演唱會大都市，多年來已打下成績，迎來台積電設廠、打造演唱會經濟，但近來多起土地與環境爭議接連爆發，顯示外殼容易包裝、換骨卻是大工程，不只要有時間累積，更要有行政魄力。

高雄如今一邊是令人陶醉的粉紅燈海、一邊是令人唾棄的暗黑廢土；一邊是世界級天團的喧囂舞台，一邊是農地被剝奪的無聲抗議。當「BLACK」與「PINK」並存這座城市，既美麗又哀愁，夢幻與黑暗共構的矛盾情境，成為高雄最不美麗的風景。

