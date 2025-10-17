林右昌憂台灣成二個世界...李彥秀：甩賴清德巴掌 選北市長起手式

民進黨前秘書長林右昌今在臉書表示，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，形成「二個世界」。國民黨立委林沛祥質疑，過去林右昌有機會發聲、解決卻不作為；國民黨立委李彥秀說，戳破民進黨的「國王新衣」，外界解讀林右昌的發文與出訪美國，是參選台北市長的「起手式」，但小心後續的政治效應。

林右昌表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

立法院長韓國瑜在雙十國慶大典，致詞表示過去這一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉，因水患風災受創嚴重的中南部鄉下仍艱苦重建，股市雖漲破2萬6000點，但月薪不到3萬1000元的勞工高達120萬人。韓國瑜所言，卻被總統府方面人士以「不實消息」駁斥。

賴清德總統則在雙十國慶文告中說，「（台灣）創造了國際稱羨的經濟表現，根據亞洲開發銀行最新的報告，將台灣今年的經濟成長率，由百分之3.3大幅上調到百分之5.1，是亞洲四小龍之首，也超越了中國」。台灣除了出口金額持續創下新高，就業狀況25年來最好，股市站上2萬7301歷史高點。推動AI新十大建設，讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發。

林沛祥說，林右昌曾任基隆市長、內政部長、民進黨秘書長，有很多機會可以發聲，甚至用行政資源解決問題，提出解決方案，但對林右昌政績的最大印象就是隱形的數位身分證跟大罷免。

林沛祥質疑，林右昌過去幾年，都沒有向總統府反映，做些解決的方案嗎？過去就應該想辦法解決，不是等到現在，忽然在自己臉書上講韓國瑜已提過的問題。

李彥秀表示，林右昌的「真心話大冒險」，戳破民進黨「經濟史上最好」的國王新衣，更是對賴總統國慶文告中提到的經濟成就，狠狠甩了一巴掌。

李彥秀說，外界解讀，林右昌的發文與出訪美國，是參選台北市長的「起手式」，卻戳破民進黨「不能說的秘密」與痛點，除了凸顯林右昌政治判斷能力有待加強外，林右昌更要小心後續的政治效應，不要第一戰就成為最終戰。

李彥秀指出，林右昌的看法，與韓國瑜國慶當天的提醒如出一轍，被總統府 嚴詞攻擊，今天林右昌再談一次，無疑是在民進黨的傷口上繼續灑鹽。林右昌說的，就是在野黨過去3至4年對民進黨政府的提醒，離開秘書長的位子，林右昌說出庶民的心聲，但也為自己的再起添不少變數。 國民黨立委林沛祥。圖／聯合報資料照片 民進黨前秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

