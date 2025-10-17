平埔族身分有法源了 高金素梅：民進黨勿再用殖民思維分化

憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，在今年10月27日前完成立法或修法，訂定包含民族認定、身分要件及登記程序等權利保障。立法院院會今三讀通過「平埔原住民族群身分法」。

行政院會5月15日通過「平埔原住民族群身分法」草案，並送立院審議。立院內政委員會7月30日初審通過「平埔原住民族群身分法」草案，條文明定，「平埔原住民」定義是指平埔原住民族群的個人，依本法規登記取得平埔原住民身分者。

初審時，朝野立委針對主管機關意見不同，行政院版及民進黨立委林宜瑾、賴惠員等提案，主管機關為原民會；國民黨立委鄭天財提案，行政院應設平埔原住民族群委員會，無黨籍立委高金素梅原提案主管機關為行政院，後改支持鄭天財版。經協商後，最後建議採用行政院版。

「平埔原住民族族群身分法」第23條依行政院版本通過，內容為政府應在本法施行後，三年內制定或修正相關法律，保障平埔原住民族群的政治參與、衛生醫療及社會福利等權利。

三讀條文也明定，「平埔原住民族群」定義是指憲法增修條文第4條規定所稱山地原住民及平地原住民之外，既存於台灣同屬南島語系民族的其他台灣原住民族。其民族語言、習俗、傳統等文化特徵至今仍然存續，其成員仍維持族群認同，且有客觀歷史紀錄可稽，並依其民族意願，申請中央主管機關報請行政院核定者。

三讀條文明定，平埔原住民族群的核定，由申請人檢附資料向主管機關提出申請。主管機關應邀相關領域專家學者組成審議會，審議會委員應為11人至23人，任一性別委員不得少於總額3分之1；審議會的任務、組織、運作，委員遴聘、任期、迴避等相關事項，由主管機關定之。

另也增列附帶決議，行政院辦理平埔原住民族群之事物，應尊重平埔原住民族群之主體性；必要時，應指派政務委員協助主管機關辦理跨部會協調事宜，並得依平埔原住民族群人口之增長及其民族意願，設置以平埔原住民族為首長之專責機關，辦理平埔原住民族群事務。

無黨籍立委高金素梅表示，今天是歷史一刻，平埔族家人的地位終於法制化，這是轉型正義重要一步，但這僅僅只是開始，平埔族人雖然正式納入中央原住民政策的範疇，但相關配套措施並沒被完全保障到，在預算上，行政院仍沒依人口比例來編列經費，族人的權益沒有獲得同等的對待。要求執政的民進黨應展現誠意，拿出具體政策，請不要再用殖民的思維來分化原住民族。

國民黨立委鄭天財則說，接下來行政部門及立法院，必須為所謂的三年內要完成制定，或是修正相關的法律，來完全保障平埔原住民各項的權益，希望能朝制定平埔原住民族群基本法來趕快完成。

