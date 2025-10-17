南韓女團BLACKPINK粉紅旋風發燒 綠委穿粉紅衣、拿粉紅玩偶力挺

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
南韓女團BLACKPINK粉紅風潮席捲南台灣，民進黨籍立委身著粉紅色衣物或使拿飾品，在立法院議場中合影，力挺在高雄市開唱的BLACKPINK。記者蘇健忠／攝影
南韓女團BLACKPINK即將於18、19日來台開唱，而這股粉紅風潮吹向綠營政治圈，民進黨籍男、女立委下午紛紛在身上或穿粉紅色衣服、或粉紅色領帶、或拿粉紅色玩偶、或穿粉紅色裙子等，在立法院議場中合影，力挺在高雄市開唱的南韓女團BLACKPINK。

粉紅色 南韓 BLACKPINK 民進黨

