林右昌指股市蓬勃藏隱憂 陳玉珍：哇喔！民進黨相對有良心的人
民進黨前秘書長林右昌今在臉書表示，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，形成「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。國民黨立委陳玉珍聽聞林右昌所言，反應驚訝。她說，「林右昌可能還是民進黨內相對有良心的政治人物」，林講的是事實，希望執政黨真的可以正視。
林右昌表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。
不過，立法院長韓國瑜在雙十國慶大典，致詞表示過去這一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉，因水患風災受創嚴重的中南部鄉下仍艱苦重建，股市雖漲破2萬6000點，但月薪不到3萬1000元的勞工高達120萬人。韓國瑜所言，卻被總統府方面人士以不實消息駁斥。
聽聞林右昌所言後，陳玉珍說，林右昌為什麼敢說大白話？「我嚇一跳」。她又問「是林右昌嗎？」獲得記者肯定後，她回應「哇喔！」
陳玉珍表示，她很驚訝，林右昌可能還是民進黨內相對有良心的政治人物，竟然敢在民進黨執政下，公開說出這些大問題。他講的都是事實。願意說出來很好，希望執政黨真的可以正視。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言