林右昌指股市蓬勃藏隱憂 陳玉珍：哇喔！民進黨相對有良心的人

民進黨前秘書長林右昌今在臉書表示，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，形成「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。國民黨立委陳玉珍聽聞林右昌所言，反應驚訝。她說，「林右昌可能還是民進黨內相對有良心的政治人物」，林講的是事實，希望執政黨真的可以正視。

林右昌表示，一個大家不太願意面對的事實是，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

不過，立法院長韓國瑜在雙十國慶大典，致詞表示過去這一年裡，台灣需要修復的豈止是花蓮光復鄉，因水患風災受創嚴重的中南部鄉下仍艱苦重建，股市雖漲破2萬6000點，但月薪不到3萬1000元的勞工高達120萬人。韓國瑜所言，卻被總統府方面人士以不實消息駁斥。

聽聞林右昌所言後，陳玉珍說，林右昌為什麼敢說大白話？「我嚇一跳」。她又問「是林右昌嗎？」獲得記者肯定後，她回應「哇喔！」

陳玉珍表示，她很驚訝，林右昌可能還是民進黨內相對有良心的政治人物，竟然敢在民進黨執政下，公開說出這些大問題。他講的都是事實。願意說出來很好，希望執政黨真的可以正視。 民進黨前秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

