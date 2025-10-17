邱議瑩提修財劃法嗆能為高雄多爭150億 柯志恩：混淆視聽

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委柯志恩（中）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委柯志恩（中）。圖／聯合報系資料照片

針對高雄民進黨立委今日舉行記者會，稱他們共同提案修財劃法版本，「比柯志恩版多爭取150億」。國民黨立委柯志恩表示，國民黨智庫去年提出的版本，為眾多學者專家共同研擬，且該版本並非最後三讀通過版本，民進黨立委勿再混淆視聽。

柯志恩強調，去年財劃法於朝野協商時，她「多次」公開呼籲民進黨提出黨版、行政院提出院版，共同把餅做大造福人民。但當時民進黨上下配合行政院長卓榮泰，稱「現行版本就是最好版本」，就是為了配合大罷免當政治籌碼，降低在野黨修法的正當性。同時聽從民進黨團總召柯建銘的指令，民進黨立委不提案，行政院也拒絕提出版本，如今大罷免失敗，高雄民進黨的立委們終於醒了，如今提案，是否在打臉當初配合政院，稱「現行版本就是最好版本」的自己？

柯志恩也說，民進黨立委稱其共同提案版本，高雄可比現行財劃法多150億，更是無稽之談。目前高雄的財源短缺，是行政院以地方統籌分配款稅款比例增加為由，大砍高雄的一般性補助與計畫性補助。邱議瑩與其他立委，沒有幫高雄市民和在野黨一起譴責行政院，如今竟說自己的版本可幫高雄多爭取150億，可有效減輕高雄整體財源減少174億的困境。就算此言真比現行多150億，但仍比整體高雄能全部拿到的財源少。請問民進黨立委，到底要幫高雄爭取財源，還是幫行政院省錢？為何民進黨立委不願幫高雄市民要回被砍的補助，而是要配合行政院欺負高雄人？

柯志恩強調，不分黨派任何立委替高雄爭取預算，她都樂觀其成，但民進黨立委不是行政院長，也不是任何立委說要幫高雄多150億就有150億，朝野協商時最後還是要行政院點頭，請民進黨立委諸公們，除了開記者會，更重要的是督促行政院趕快回魂，提出院版，否則都是光說不練、假戲真演。

行政院 柯志恩 財劃法

