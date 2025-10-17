【重磅快評】陳其邁的區長列管查核員工FB比1450還惡劣

高雄市議員揭露有區公所發文要求員工交出臉書帳號列管，將不定時查核有無在市府文章按讚、留言、分享，質疑非法強制蒐集公務員隱私，並當私人網軍；市府指這是個人行為涉及侵犯隱私，非常不應該，即刻調整為非主管職務。綠營側翼馬上拿台中市5年前的案例作對照，意圖淡化此案嚴重性，並藉機打盧秀燕一把，實不足取。

市議員白喬茵昨天在臉書發文，指服務處收到投訴，有區公所要求員工的臉書帳號必須交出來列冊管理，如果沒有臉書帳號，秘書室會協助創設，長官會不定時查核這些帳號有沒有對市府文章按讚、留言、分享；公文還說，「為增加本所臉書觸及率，請各課室同仁協助於10月20日前線上填寫臉書帳號，以作為不定期查核是否完成追蹤及指定貼文有確實按讚之依據。」

白喬茵表示看到公文時真的驚呆了，她質疑不管公務員政治傾向如何，當市長陳其邁說柯志恩烏龍爆料並做圖卡鋪天蓋地撒出去時，如果公務員沒有協助按讚當網路禁衛軍，考績是不是會連帶受影響？這種非法蒐集公務員隱私並把他們當私人網軍的做法，不知道是哪來的邁式歪風？高雄市府發言人表示，民政局已即刻調離區長職務，也將針對執行職務疏失核議相關行政責任。

但調整區長職務就真的止血嗎？就算要「核議相關行政責任」，日後真的落實嗎？但就其行為樣態來說，要公務員交出臉書帳號列管、為沒有臉書帳號的公務員協助創設、不定時查核有無按讚留言分享，期限內未辦理還須「書面敘明無法辦理之理由」，根本就是強制手段，因為後面有考績伺候，這不僅是職場霸凌，更觸犯刑法妨害自由及強制罪，檢調應主動偵辦，豈是市府發言人輕描淡寫的「核議行政責任」而已。

高雄市這名區長情節嚴重，當然會波及市長陳其邁。外界不免好奇，這名區長是否是個案？還是高雄市政府的通案？陳其邁主政的光鮮亮麗幸福城市表象是不是透過這種手段換來？市府員工連在臉書按讚的自由都沒有，更沒有不想擁有臉書帳號的自由，下一步是不是連IG、Threads都要一併掌控？這和法西斯有什麼兩樣？

綠營側翼馬上找出5年前台中市府「悲慘公務員」的投訴案來作對照，指台中市政府強迫公務員於公務時間猛力洗轄下各機關臉書的留言及按讚數，進行政令宣導與衝流量，還要清查績效，痛批機關不務正業，「真的有夠噁心」，市府則回應絕無強迫公務員利用臉書吹捧等事情，後來也沒有人被究責。

兩市案例看似相似，但手段截然不同。當時台中市府發布的通知是「○○局臉書需要你，請大家抽空要看，瞭解局處裡面臉書發展的方向、各科處的業務，最重要是要麻煩大家舉起手指頭點點讚，○○局臉書欠缺你的關愛，我們一起讓臉書活絡起來」，用字完全是鼓勵性質，看不出丁點兒強迫意味。

但高雄市府手法卻粗暴無比，不僅強迫員工交出帳號，沒帳號還要強迫申請，然後造冊列管，把員工當成網軍使用，沒有聽令行事還要書面說明，根本就是對員工進行思想控制；民進黨花錢養「1450」已經夠惡劣了，用強迫手段把公僕轉化為「1450」，更加可惡。區長是政治任命，陳其邁有無授意？應該說清楚講明白。

