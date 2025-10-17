要公務員臉書帳號列冊 國民黨批高雄市府把同仁當網軍

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
有高雄公務員投訴，收到市府公文要建置區公所公務員的臉書帳號名冊。國民黨今透過臉書發文表示，日前高雄「柏油山」爭議燒得沸沸揚揚，結果市府不僅動用各局處官方帳號、全面啟動狂轟國民黨立委柯志恩，現在更被爆出市府發公文要列冊管理公務員的臉書帳號。

國民黨指出，列冊管理同仁臉書帳號，長官不定時查核有沒有按讚、留言、分享。根據公文指出，每位區公所的同仁都必須將臉書帳號交出來列冊管理，沒有臉書帳號還會統一協助創設，最後交由長官不定時查核有無分享按讚市府貼文。這樣的做法是否有違市府同仁們的資料保護？由長官不定時檢查是否會連帶影響同仁考績？這種行為是不是相當於把同仁當私人網軍？

國民黨質疑，「白天演政府，晚上變網軍」，21局處聯合狂攻柯志恩行政超中立？日前柯志恩揭穿高雄小港大坪頂變「大禿頂」的醜陋真相，結果高雄市政府發動全高市府的力量，從青年局到教育局都動起來公開砲轟柯志恩，鬥爭效率超高對真相查明卻毫無進展。

國民黨呼籲，高雄市政府勿忽略公眾檢驗，更不能將高雄市政府當成自己的網軍資源、忽視同仁的隱私安全。

國民黨 柯志恩 高雄市 臉書

相關新聞

排除核能的綠能政策亂象多 台灣與民進黨綠電共識在哪

由行政院「能源減碳辦公室」副主任林子倫執筆，在前總統蔡英文的小英基金會「想想論壇」上發表的專文「安全、韌性與永續新能源，台灣不能回頭的戰略路徑」，提出「綠電已是台灣跨黨派共識」的觀點。這話說得沒錯，但到底什麼是「綠電」，台灣社會與民進黨並沒有共識。

林右昌指股市蓬勃藏隱憂 陳玉珍：哇喔！民進黨相對有良心的人

民進黨前秘書長林右昌今在臉書表示，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，形成「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。國...

邱議瑩提修財劃法嗆能為高雄多爭150億 柯志恩：混淆視聽

針對高雄民進黨立委今日舉行記者會，稱他們共同提案修財劃法版本，「比柯志恩版多爭取150億」。國民黨立委柯志恩表示，國民黨...

【重磅快評】陳其邁的區長列管查核員工FB比1450還惡劣

高雄市議員揭露有區公所發文要求員工交出臉書帳號列管，將不定時查核有無在市府文章按讚、留言、分享，質疑非法強制蒐集公務員隱...

民眾黨提案暫緩核准水庫光電執照 逕付二讀交付協商

民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，他們不是反光電，而是要求政府在...

