要公務員臉書帳號列冊 國民黨批高雄市府把同仁當網軍

有高雄公務員投訴，收到市府公文要建置區公所公務員的臉書帳號名冊。國民黨今透過臉書發文表示，日前高雄「柏油山」爭議燒得沸沸揚揚，結果市府不僅動用各局處官方帳號、全面啟動狂轟國民黨立委柯志恩，現在更被爆出市府發公文要列冊管理公務員的臉書帳號。

國民黨指出，列冊管理同仁臉書帳號，長官不定時查核有沒有按讚、留言、分享。根據公文指出，每位區公所的同仁都必須將臉書帳號交出來列冊管理，沒有臉書帳號還會統一協助創設，最後交由長官不定時查核有無分享按讚市府貼文。這樣的做法是否有違市府同仁們的資料保護？由長官不定時檢查是否會連帶影響同仁考績？這種行為是不是相當於把同仁當私人網軍？

國民黨質疑，「白天演政府，晚上變網軍」，21局處聯合狂攻柯志恩行政超中立？日前柯志恩揭穿高雄小港大坪頂變「大禿頂」的醜陋真相，結果高雄市政府發動全高市府的力量，從青年局到教育局都動起來公開砲轟柯志恩，鬥爭效率超高對真相查明卻毫無進展。

國民黨呼籲，高雄市政府勿忽略公眾檢驗，更不能將高雄市政府當成自己的網軍資源、忽視同仁的隱私安全。

