快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

民眾黨提案暫緩核准水庫光電執照 逕付二讀交付協商

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台南烏山頭水庫設置水上型太陽光電板。圖／聯合報系資料照片
台南烏山頭水庫設置水上型太陽光電板。圖／聯合報系資料照片

民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，他們不是反光電，而是要求政府在保障人民飲用水安全、維護生態永續前提下監督。該案經各黨團共識，逕付二讀，並交付協商。

民眾黨黨團提案要求，行政院在有關水質安全及環評法規檢討完成前，暫停核准任何水庫型光電執照，以避免使國家最關鍵之水資源安全暴露於高風險之實驗性操作中，致使不當開發侵入民生水源區，悖離社會公義與公共利益。此案列入今立法院會討論事項，交立委公決。

陳昭姿說，看到越來越多水庫水面被光電板蓋滿，比如台南烏山頭水庫第一期光電板已經蓋滿，被列為一級保育類動物棲息地的高雄鳳山水庫，也遭光電板遮蔽原有風貌與自然景觀。

陳昭姿說，現行法規包括水汙染防治法、飲用水管理條例及水質水量保護區劃定、變更及廢止作業要點等，將任何可能影響水質、水量以及安全運作的開發行為，都是明令禁止。但主管機關睜一隻眼閉一隻眼，繞過環評，讓光電業者在水庫水面上存放大量浮動式光電設施。

陳昭姿表示，今年丹娜絲颱風重創南台灣，大量光電板被強風吹落擊碎，流進河川及河岸，恐導致塑膠或是金屬汙染，且更重要的是，如今光電模組大量地遮蔽水面，可能改變光照、溫度與氣體交換條件，導致溶氧量降低、藻類異常繁生，削弱水庫自淨機制破壞生態平衡，影響人民正常飲用水權益。

陳昭姿批評，民進黨政府大力護航光電開發繞過環境影響評估，主管機關政策研議與修法遲滯怠惰，讓眾多光電業者利用制度空窗期搶進開發，枉顧當地民眾知情權與相關權益。

「我們不是反對光電」陳昭姿強調，是要求政府在保障人民飲用水安全、維護生態永續前提下進行監督，因此民眾黨訴求非常簡單，是暫停核准水庫型光電執照，行政院應該要完成水質安全，還有環評法規整理、檢討後，才開始啟動。

立法院長韓國瑜宣布，經朝野協商該案大體討論不發言，逕付二讀，交付協商。

烏山頭水庫 陳昭姿 光電板

延伸閱讀

衛福部韌性特別預算編媒宣費 民眾黨大砍1600萬 石崇良：用於獨居老人

無薪假人數攀升 勞動部媒宣費4000萬黃國昌認不合理

食安事件無力稽查 立委要求擴編人力

黑心腸流竄民心不安 衛福部長石崇良感同身受：幾乎每周都會吃到

相關新聞

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發...

民眾黨提案暫緩核准水庫光電執照 逕付二讀交付協商

民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，他們不是反光電，而是要求政府在...

選公職須具結未有陸戶籍 邱垂正：有助民主政治

內政部預告修正施行細則，要求選舉候選人附上未在陸設戶籍、領用陸護照、不具其他國家國籍具結情況；陸委會主委邱垂正認為，公職...

公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊

「公共政策網路參與平台」發生匿名提案人個資外洩事件，國民黨立委羅廷瑋今上午舉行記者會，表示政府標榜「開放政府」與「公民參...

高市府建置公務員臉書帳號冊 民眾黨：逼當按讚部隊

南韓女團「BLACKPINK」明後天將在高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁帶起粉紅髮色熱潮，立法院今也有綠委換粉紅色外套...

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。