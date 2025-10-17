民眾黨提案暫緩核准水庫光電執照 逕付二讀交付協商

民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，他們不是反光電，而是要求政府在保障人民飲用水安全、維護生態永續前提下監督。該案經各黨團共識，逕付二讀，並交付協商。

民眾黨黨團提案要求，行政院在有關水質安全及環評法規檢討完成前，暫停核准任何水庫型光電執照，以避免使國家最關鍵之水資源安全暴露於高風險之實驗性操作中，致使不當開發侵入民生水源區，悖離社會公義與公共利益。此案列入今立法院會討論事項，交立委公決。

陳昭姿說，看到越來越多水庫水面被光電板蓋滿，比如台南烏山頭水庫第一期光電板已經蓋滿，被列為一級保育類動物棲息地的高雄鳳山水庫，也遭光電板遮蔽原有風貌與自然景觀。

陳昭姿說，現行法規包括水汙染防治法、飲用水管理條例及水質水量保護區劃定、變更及廢止作業要點等，將任何可能影響水質、水量以及安全運作的開發行為，都是明令禁止。但主管機關睜一隻眼閉一隻眼，繞過環評，讓光電業者在水庫水面上存放大量浮動式光電設施。

陳昭姿表示，今年丹娜絲颱風重創南台灣，大量光電板被強風吹落擊碎，流進河川及河岸，恐導致塑膠或是金屬汙染，且更重要的是，如今光電模組大量地遮蔽水面，可能改變光照、溫度與氣體交換條件，導致溶氧量降低、藻類異常繁生，削弱水庫自淨機制破壞生態平衡，影響人民正常飲用水權益。

陳昭姿批評，民進黨政府大力護航光電開發繞過環境影響評估，主管機關政策研議與修法遲滯怠惰，讓眾多光電業者利用制度空窗期搶進開發，枉顧當地民眾知情權與相關權益。

「我們不是反對光電」陳昭姿強調，是要求政府在保障人民飲用水安全、維護生態永續前提下進行監督，因此民眾黨訴求非常簡單，是暫停核准水庫型光電執照，行政院應該要完成水質安全，還有環評法規整理、檢討後，才開始啟動。

立法院長韓國瑜宣布，經朝野協商該案大體討論不發言，逕付二讀，交付協商。

