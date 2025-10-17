快訊

NONO涉性侵遭判刑2年6個月！老婆朱海君低調現身 最新動向曝光

直播／孫姓空服員離世 長榮副總哽咽：任何言語都無法彌補家屬的失落

綠：韌性預算全面性照顧民眾 遺憾在野刪減國土安全

中央社／ 台北17日電

立法院會今天三讀通過韌性特別預算案，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，韌性特別條例及特別預算案不是只有普發1萬元，而是全面性照顧；民進黨政策會執行長吳思瑤表示，遺憾的是，藍白聯手把國防部攸關國土及安全防衛韌性的預算大筆一揮，將近51億元都被刪減。

立法院會今天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原編列歲出新台幣5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持，朝野協商決議，刪減國防部預算近51億元，另外還刪減勞動部「支持勞工安定就業」媒體宣傳費2000萬元，凍結4000萬元，以及衛福部挹注全民健康保險基金，凍結1億元，提出檢討專案報告，經同意後，始得動支。

陳培瑜於三讀後發言表示，感謝朝野立委共同努力通過韌性特別預算案，普發現金是由行政院合法編列預算，特別預算案三讀通過後，政府將會在1個月內開始發放作業，希望在7個月內讓全國人民都可以領發完畢。

陳培瑜說，韌性條例不是只有普發1萬元，而是全面性照顧民眾，包含經濟、產業、民生、國土防衛。她並強調，強化韌性部分，後續還有相關預算，期盼藍白兩黨支持國土安全韌性預算推動，不管是海域安全監控、興建巡防艦艇、國軍跟海巡的資通訊基礎訊息加強，照顧人民是政府一直以來的責任，也是民代不分黨派的責任。

民進黨中央政策會執行長吳思瑤表示，非常遺憾的是，行政院送出的5500億元預算都是用於民生、攸關國安及救產業，但依舊被在野黨砍了52億9870萬元，最大苦主是國防部，藍白聯手把國防部攸關國土及安全防衛韌性的預算大筆一揮，將近51億元都被刪減。

吳思瑤說，國民黨主席選舉明天投票，6位候選人都反對國防預算成長，都反對台灣跟進國際承擔自己國家安全防衛的責任，對照今天國土安全預算被刪減將近51億元，凸顯國民黨從黨中央到黨團，敵對自己的國防安全，協力境外勢力利用台灣的國防漏洞來伺機而動，這樣作為社會要看清楚，誰在擋國防，誰在為中共說話。

國防部 國土 行政院

延伸閱讀

影／韌性特別預算5700億 吳思瑤：協商暫刪52億1270萬

吳思瑤遭二度冒名 揚言下午3時總統府開槍投炸彈

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

相關新聞

平埔族身分有法源了 高金素梅：民進黨勿再用殖民思維分化

憲法法庭111年度憲判字第17號判決，要求行政機關保障原住民（族）身分認同權，在今年10月27日前完成立法或修法，訂定包...

排除核能的綠能政策亂象多 台灣與民進黨綠電共識在哪

由行政院「能源減碳辦公室」副主任林子倫執筆，在前總統蔡英文的小英基金會「想想論壇」上發表的專文「安全、韌性與永續新能源，台灣不能回頭的戰略路徑」，提出「綠電已是台灣跨黨派共識」的觀點。這話說得沒錯，但到底什麼是「綠電」，台灣社會與民進黨並沒有共識。

林右昌指股市蓬勃藏隱憂 陳玉珍：哇喔！民進黨相對有良心的人

民進黨前秘書長林右昌今在臉書表示，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，形成「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。國...

邱議瑩提修財劃法嗆能為高雄多爭150億 柯志恩：混淆視聽

針對高雄民進黨立委今日舉行記者會，稱他們共同提案修財劃法版本，「比柯志恩版多爭取150億」。國民黨立委柯志恩表示，國民黨...

【重磅快評】陳其邁的區長列管查核員工FB比1450還惡劣

高雄市議員揭露有區公所發文要求員工交出臉書帳號列管，將不定時查核有無在市府文章按讚、留言、分享，質疑非法強制蒐集公務員隱...

要公務員臉書帳號列冊 國民黨批高雄市府把同仁當網軍

有高雄公務員投訴，收到市府公文要建置區公所公務員的臉書帳號名冊。國民黨今透過臉書發文表示，日前高雄「柏油山」爭議燒得沸沸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。