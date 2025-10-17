綠：韌性預算全面性照顧民眾 遺憾在野刪減國土安全

立法院會今天三讀通過韌性特別預算案，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜表示，韌性特別條例及特別預算案不是只有普發1萬元，而是全面性照顧；民進黨政策會執行長吳思瑤表示，遺憾的是，藍白聯手把國防部攸關國土及安全防衛韌性的預算大筆一揮，將近51億元都被刪減。

立法院會今天三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，原編列歲出新台幣5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持，朝野協商決議，刪減國防部預算近51億元，另外還刪減勞動部「支持勞工安定就業」媒體宣傳費2000萬元，凍結4000萬元，以及衛福部挹注全民健康保險基金，凍結1億元，提出檢討專案報告，經同意後，始得動支。

陳培瑜於三讀後發言表示，感謝朝野立委共同努力通過韌性特別預算案，普發現金是由行政院合法編列預算，特別預算案三讀通過後，政府將會在1個月內開始發放作業，希望在7個月內讓全國人民都可以領發完畢。

陳培瑜說，韌性條例不是只有普發1萬元，而是全面性照顧民眾，包含經濟、產業、民生、國土防衛。她並強調，強化韌性部分，後續還有相關預算，期盼藍白兩黨支持國土安全韌性預算推動，不管是海域安全監控、興建巡防艦艇、國軍跟海巡的資通訊基礎訊息加強，照顧人民是政府一直以來的責任，也是民代不分黨派的責任。

民進黨中央政策會執行長吳思瑤表示，非常遺憾的是，行政院送出的5500億元預算都是用於民生、攸關國安及救產業，但依舊被在野黨砍了52億9870萬元，最大苦主是國防部，藍白聯手把國防部攸關國土及安全防衛韌性的預算大筆一揮，將近51億元都被刪減。

吳思瑤說，國民黨主席選舉明天投票，6位候選人都反對國防預算成長，都反對台灣跟進國際承擔自己國家安全防衛的責任，對照今天國土安全預算被刪減將近51億元，凸顯國民黨從黨中央到黨團，敵對自己的國防安全，協力境外勢力利用台灣的國防漏洞來伺機而動，這樣作為社會要看清楚，誰在擋國防，誰在為中共說話。

商品推薦