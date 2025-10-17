快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋（右）今上午舉行「政府洩個資？匿名提案沒隱私」 記者會，他表示有民眾參與公共政策網路平台，個資卻遭洩，呼籲相關單位釐清責任，檢討整個制度。記者葉信菉／攝影
國民黨立委羅廷瑋（右）今上午舉行「政府洩個資？匿名提案沒隱私」 記者會，他表示有民眾參與公共政策網路平台，個資卻遭洩，呼籲相關單位釐清責任，檢討整個制度。記者葉信菉／攝影

公共政策網路參與平台」發生匿名提案人個資外洩事件，國民黨立委羅廷瑋今上午舉行記者會，表示政府標榜「開放政府」與「公民參與」，卻連最基本的個資保護都做不到。農業部在行政流程中發生疏失，不僅嚴重傷害民眾信任，更讓用心參與公共事務的公民感到被背叛，呼籲主管機關應主動釐清責任、誠實說明，從制度面檢討內部審核與資訊安全機制，確保未來不再重演。

陳情人黃小姐指出，今年8月6日，農業部動保司在公共政策網路平台回覆匿名提案時，竟直接公開提案人姓名，導致個資曝光。事後提案人發現異常，立刻致電動保司抗議，動保司才緊急修改相關內容。她認為這樣的錯誤不該發生在任何一個政府部門，更不該出現在一個以開放政府為名的平台上。

黃小姐質疑，依照行政程序，公文與公開資料皆須層層審核、簽核後發布，從承辦到科長、司長一路把關，無人發現個資外洩問題，是疏忽或有人故意為之？事件曝光後，農業部未主動道歉或說明，反而讓受害者感覺被孤立。她依照程序、依法參與政策討論，卻因此被暴露身分，承受外界惡意攻擊，傷害公民參與。

黃小姐表示，在9月16日公民政策會議上，動保司司長江文全曾當場承諾，會移送涉洩個資的公務員接受調查與懲處，但事發至今兩個月，農業部毫無說明，承諾成了空話，處理態度讓人更加失望。她希望農業部，依法懲處失職人員，正式公開道歉，並建立防護機制。

羅廷瑋表示，此事件凸顯政府在資訊公開、個資保護之間的平衡有待檢討，反映出行政審查機制與內部管理流程的缺失。無論是單純疏失，還是制度漏洞所致，主管機關都應主動說明、釐清責任，讓社會看到政府面對問題的誠意與作為。事發至今，沒有看到農業部的說法，這樣的沉默只會讓社會疑慮加深，讓民眾對政府的信任更加脆弱。

羅廷瑋強調，農業部應以最負責任的態度面對此事件，徹查事實、依法追究責任，也必須從制度面檢討內部審核與資訊安全流程，建立清楚的防護機制，確保未來不再發生類似情形。這事攸關政府公信力與公民參與信任基礎，唯有主動面對、誠實說明，才能讓民眾重新相信政府有能力保護他們的資料與權益。

個資 公共政策 平台

延伸閱讀

影／公共政策網路平台疑洩個資 羅廷瑋籲相關單位檢討

黨主席辯論場數超過總統大選…18藍委籲停止 全力投入花蓮救災

影／藍白合一度生變 民眾黨劉書彬順利出任召委

白委劉書彬出任教文委員會召委 傅崐萁出手勸退羅廷瑋

相關新聞

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發...

民眾黨提案暫緩核准水庫光電執照 逕付二讀交付協商

民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，他們不是反光電，而是要求政府在...

選公職須具結未有陸戶籍 邱垂正：有助民主政治

內政部預告修正施行細則，要求選舉候選人附上未在陸設戶籍、領用陸護照、不具其他國家國籍具結情況；陸委會主委邱垂正認為，公職...

公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊

「公共政策網路參與平台」發生匿名提案人個資外洩事件，國民黨立委羅廷瑋今上午舉行記者會，表示政府標榜「開放政府」與「公民參...

高市府建置公務員臉書帳號冊 民眾黨：逼當按讚部隊

南韓女團「BLACKPINK」明後天將在高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁帶起粉紅髮色熱潮，立法院今也有綠委換粉紅色外套...

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。