公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊
「公共政策網路參與平台」發生匿名提案人個資外洩事件，國民黨立委羅廷瑋今上午舉行記者會，表示政府標榜「開放政府」與「公民參與」，卻連最基本的個資保護都做不到。農業部在行政流程中發生疏失，不僅嚴重傷害民眾信任，更讓用心參與公共事務的公民感到被背叛，呼籲主管機關應主動釐清責任、誠實說明，從制度面檢討內部審核與資訊安全機制，確保未來不再重演。
陳情人黃小姐指出，今年8月6日，農業部動保司在公共政策網路平台回覆匿名提案時，竟直接公開提案人姓名，導致個資曝光。事後提案人發現異常，立刻致電動保司抗議，動保司才緊急修改相關內容。她認為這樣的錯誤不該發生在任何一個政府部門，更不該出現在一個以開放政府為名的平台上。
黃小姐質疑，依照行政程序，公文與公開資料皆須層層審核、簽核後發布，從承辦到科長、司長一路把關，無人發現個資外洩問題，是疏忽或有人故意為之？事件曝光後，農業部未主動道歉或說明，反而讓受害者感覺被孤立。她依照程序、依法參與政策討論，卻因此被暴露身分，承受外界惡意攻擊，傷害公民參與。
黃小姐表示，在9月16日公民政策會議上，動保司司長江文全曾當場承諾，會移送涉洩個資的公務員接受調查與懲處，但事發至今兩個月，農業部毫無說明，承諾成了空話，處理態度讓人更加失望。她希望農業部，依法懲處失職人員，正式公開道歉，並建立防護機制。
羅廷瑋表示，此事件凸顯政府在資訊公開、個資保護之間的平衡有待檢討，反映出行政審查機制與內部管理流程的缺失。無論是單純疏失，還是制度漏洞所致，主管機關都應主動說明、釐清責任，讓社會看到政府面對問題的誠意與作為。事發至今，沒有看到農業部的說法，這樣的沉默只會讓社會疑慮加深，讓民眾對政府的信任更加脆弱。
羅廷瑋強調，農業部應以最負責任的態度面對此事件，徹查事實、依法追究責任，也必須從制度面檢討內部審核與資訊安全流程，建立清楚的防護機制，確保未來不再發生類似情形。這事攸關政府公信力與公民參與信任基礎，唯有主動面對、誠實說明，才能讓民眾重新相信政府有能力保護他們的資料與權益。
