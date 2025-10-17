快訊

高市府建置公務員臉書帳號冊 民眾黨：逼當按讚部隊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨稍早在臉書發文表示，有高雄公務員投訴，收到市府公文要建置區公所公務員的臉書帳號名冊，要公務員當「誇誇超人」、「按讚部隊」。圖／取自民眾黨臉書
民眾黨稍早在臉書發文表示，有高雄公務員投訴，收到市府公文要建置區公所公務員的臉書帳號名冊，要公務員當「誇誇超人」、「按讚部隊」。圖／取自民眾黨臉書

南韓女團「BLACKPINK」明後天將在高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁帶起粉紅髮色熱潮，立法院今也有綠委換粉紅色外套、襯衫。不過，民眾黨稍早在臉書發文表示，有高雄公務員投訴，收到市府公文要建置區公所公務員的臉書帳號名冊，要公務員當「誇誇超人」、「按讚部隊」。

民眾黨表示，「上班上著上著，社群帳號就突然要被長官列管徵收，定期檢查你有沒有替指定貼文按讚留言分享，這活生生就發生在高雄市」，有高雄市公務員投訴，收到高雄市府公文，表示要建置區公所公務員的臉書帳號名冊，「有帳號的，長官要檢查有沒有追蹤指定帳號，替指定貼文按讚；沒帳號的，市府會協助辦帳號，逾期沒辦的，要寫報告給長官。」

民眾黨指出，面對高雄光電板吃光綠林，蓋滿水庫，還有美濃大峽谷被挖走砂石、大坪頂柏油山被傾倒廢土，高雄市府一片和氣，從市長到立委通通沉浸在BLACKPINK演唱會的粉紅泡泡裡，社群換上粉紅髮照片，彷彿這些居民在地痛苦都不存在一樣。

民眾黨表示，眼見自己的社群營造和諧氣氛不夠力，竟然還要公務員們一起當「誇誇超人」、「按讚部隊」，一起編織高雄好棒棒、好快樂的「美邁』幸福感。公務員的隱私跟個人社群不是給長官這樣糟蹋的，拜託民進黨趕快面對真實民意，不要強逼公務員當網軍！

民眾黨該篇貼文還標記民眾黨副秘書長許甫、民眾黨文宣部主任李頂立、民眾黨發言人吳怡萱、發言人張彤，表示「趕快來替本篇貼文留言按讚！還有 @黃國⋯⋯ 你也⋯。」

