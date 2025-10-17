影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點
財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，讓高雄增幅在六都中敬陪末座，對高雄是一場惡夢，他呼籲藍營不要再讓高雄吃虧，喊話立委柯志恩「對高雄好一點」。
立委邱議瑩今邀賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷等8名綠委，齊聲批評國民黨版本財劃法讓高雄整體財源短少174億元，一般補助款與計畫性補助大減，加劇南北失衡，同時提出新的修正案版本，比國民黨柯志恩版本多爭取150億元，邱議瑩說，這才是真正回應高雄需求公平的版本。
陳其邁也附和，上次國民黨版本財劃法修法，讓高雄財源是全國倒數第一和第二名，增幅僅52%，不僅遠低於其他直轄市，更導致高雄短少174億元，對高雄極不公平。
陳其邁還提到國民黨版本送進立法院審議，曾親自打電話拜託柯志恩，希望把高雄面積及因汙染衍生外部成本納入計算，結果柯最後仍未反映，「坦白講，上次我對柯志恩也是蠻失望的」。
陳其邁表示，既然這次財劃法重新啟動修法，期待各黨各派立委都能正視高雄處境，呼籲在野黨站在高雄民意這一邊，支持公平的版本，讓財源合理分配，不要再讓高雄變成全國倒數第一，「對高雄好一點」。
