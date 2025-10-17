快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
記者郭韋綺／攝影高雄市長陳其邁今天點名柯志恩支持綠委財劃法修法版本。
記者郭韋綺／攝影高雄市長陳其邁今天點名柯志恩支持綠委財劃法修法版本。

財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，讓高雄增幅在六都中敬陪末座，對高雄是一場惡夢，他呼籲藍營不要再讓高雄吃虧，喊話立委柯志恩「對高雄好一點」。

立委邱議瑩今邀賴瑞隆、許智傑、林岱樺、李柏毅、邱志偉、李昆澤、黃捷等8名綠委，齊聲批評國民黨版本財劃法讓高雄整體財源短少174億元，一般補助款與計畫性補助大減，加劇南北失衡，同時提出新的修正案版本，比國民黨柯志恩版本多爭取150億元，邱議瑩說，這才是真正回應高雄需求公平的版本。

陳其邁也附和，上次國民黨版本財劃法修法，讓高雄財源是全國倒數第一和第二名，增幅僅52%，不僅遠低於其他直轄市，更導致高雄短少174億元，對高雄極不公平。

陳其邁還提到國民黨版本送進立法院審議，曾親自打電話拜託柯志恩，希望把高雄面積及因汙染衍生外部成本納入計算，結果柯最後仍未反映，「坦白講，上次我對柯志恩也是蠻失望的」。

陳其邁表示，既然這次財劃法重新啟動修法，期待各黨各派立委都能正視高雄處境，呼籲在野黨站在高雄民意這一邊，支持公平的版本，讓財源合理分配，不要再讓高雄變成全國倒數第一，「對高雄好一點」。

立委邱議瑩（左四）今天邀8名高雄綠委提案修財劃法。記者郭韋綺／翻攝
立委邱議瑩（左四）今天邀8名高雄綠委提案修財劃法。記者郭韋綺／翻攝
立委邱議瑩（中）今邀賴瑞隆（左）、許智傑（右）等8名立委提案修財劃法。記者郭韋綺／翻攝
立委邱議瑩（中）今邀賴瑞隆（左）、許智傑（右）等8名立委提案修財劃法。記者郭韋綺／翻攝

陳其邁 柯志恩 國民黨

相關新聞

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發...

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，...

華府智庫「美國進步中心」拜會 民眾黨：民進黨忽略兩岸貿易互相依存

美國聯邦前參議員達修爾（Thomas A. Daschle）昨率領美國進步中心訪團拜會民眾黨，雙方就國內政情及台美關係討...

遭爆向央廣索資機敏資料 黃國昌：工會檢舉要查證 鏡週刊也曾報導

民眾黨主席黃國昌捲入央廣駭客案，鏡報今報導指黃國昌辦公室近期曾2度向央廣索資，因事涉機敏啟人疑竇。黃國昌今回應，索資是因...

無薪假人數攀升 勞動部媒宣費4000萬黃國昌認不合理

民眾黨主席暨民眾黨團總召黃國昌被問到普發的一萬如何使用？黃表示交給老婆，沒有第二個答案，引起與會者一陣笑聲，隨後與副總召...

邱議瑩提案修正財劃法：比柯志恩版為高雄多爭取150億

民進黨立委邱議瑩今天和其他7位民進黨高雄立委同台，表示將提出「財劃法」修法版本，透過四大方向補正漏洞，比國民黨立委柯志恩...

