快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

綠委提網際網路平台廣告管理法草案 付委審查

中央社／ 台北17日電

考量網際網路平台訊息推播或商業活動的冒名行為或交易糾紛層出不斷等情形，民進黨立委蔡其昌等人提出網際網路平台廣告管理法草案，希望保障人民權益、確保犯罪偵辦與追溯。立法院會今天上午處理報告事項時，將此案交付交通委員會審查。

蔡其昌提案案由指出，鑒於網際網路平台已成為民眾日常普遍的生活工具，也是接收訊息與商業活動的重要媒介，但在網際網路平台訊息推播或商業活動的冒名行為或交易糾紛層出不斷，加上現行打詐專法仍有不足等情形下，使被害人主張權利救濟發生困難。

蔡其昌說，為防治在網際網路平台的不當活動與行為，以及保障人民權益、確保犯罪偵辦與追溯，他參酌其他各國立法例與台灣的法律規範，提出網際網路平台廣告管理法草案。

網際網路平台廣告管理法草案共有14項條文，主管機關為數位發展部。何謂網際網路平台提供者，指的是提供連線上網後各項網際網路平台服務，包含在網際網路上提供儲存空間，或利用網際網路建置網站提供資訊、加值服務及網頁連結服務等功能者。此外，草案中也明定網際網路平台提供者違反本法各條規定的罰則。

草案規定，網際網路平台提供者於中華民國領域內提供服務達一定規模者，受委託刊播者與出資人委託刊播廣告時，應以適當方式驗證及留存其的身分資訊。

草案明定，網際網路平台提供者於其平台刊播廣告，應於該廣告中揭露5款資訊，分別是標示為廣告的訊息；委託刊播者、出資者相關資訊；廣告依法須經許可者，其許可字號；廣告使用深度偽造技術或人工智慧生成的個人影像；警示內容違法疑慮或屬高風險業務。

立法院會今天上午處理報告事項議程時，在場立委並未提出異議，因此將蔡其昌等人所提網際網路平台廣告管理法草案，交付交通委員會審查。

網路 廣告 蔡其昌

延伸閱讀

否認明年2月接立院黨團總召 蔡其昌：沒這件事情

影／不是蔡其昌…賴總統欽點她參戰2026選台中市長？何欣純回應了

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

經典賽／台灣大賽後名單整體評估 11月情蒐日韓交流賽

相關新聞

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發...

民眾黨提案暫緩核准水庫光電執照 逕付二讀交付協商

民眾黨團今在立法院院會討論事項，提出暫停核准任何水庫型光電執照。民眾黨團幹事長陳昭姿強調，他們不是反光電，而是要求政府在...

選公職須具結未有陸戶籍 邱垂正：有助民主政治

內政部預告修正施行細則，要求選舉候選人附上未在陸設戶籍、領用陸護照、不具其他國家國籍具結情況；陸委會主委邱垂正認為，公職...

公共政策參與平台提案個資遭洩 陳情人：身分暴露受惡意攻擊

「公共政策網路參與平台」發生匿名提案人個資外洩事件，國民黨立委羅廷瑋今上午舉行記者會，表示政府標榜「開放政府」與「公民參...

高市府建置公務員臉書帳號冊 民眾黨：逼當按讚部隊

南韓女團「BLACKPINK」明後天將在高雄國家體育場開唱，高雄市長陳其邁帶起粉紅髮色熱潮，立法院今也有綠委換粉紅色外套...

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。