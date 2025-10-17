華府智庫「美國進步中心」拜會 民眾黨：民進黨忽略兩岸貿易互相依存
美國聯邦前參議員達修爾（Thomas A. Daschle）昨率領美國進步中心訪團拜會民眾黨，雙方就國內政情及台美關係討論。民眾黨秘書長周榆修提及台美及兩岸關係，表示面對不友善的台灣鄰居，民進黨長期以來對抗，卻忽略台灣與中國在貿易互相依存。
訪團成員包括白宮前副幕僚長荻倫（Jen O’Malley Dillon）、國務院前發言人普萊斯（Ned Price）、白宮立法辦公室前主任羅里格（Miguel Rodriguez）、白宮副閣員前秘書艾力克斯（Cristóbal Alex）及聯邦參院外委會多數黨前幕僚長墨菲（Damian Murphy）等人。
周榆修先是分享民眾黨針對能源議題態度，指出今年8月提出核三延役公投並獲得434萬同意票，超過2024年的總統選舉的369萬得票數，足以證明民眾黨欲推行的國家政策，已突破同溫層且能獲中間選民的支持。
國防議題部分，周榆修表示，民眾黨落實嚴格監督及將錢花在刀口上的精神，此外民眾黨也提出「國家機密保護法」修法，希望提高將國家機密洩漏給中國等境外勢力的刑責。
會中提及台美及兩岸關係，周榆修表示，面對不友善的台灣的鄰居，民進黨長期以來的對抗，卻忽略台灣與中國在貿易上有互相依存的事實。民眾黨前主席柯文哲曾引用布林肯說「該合作的時候合作，該競爭的時候競爭，該對抗的時候對抗」，這樣的態度正是民眾黨一樣主張的理性、務實、科學，絕非以意識形態治國。
賴香伶補充，在地緣政治上，台灣還是得依靠美國的協助，民眾黨的支持者也有這樣的概念，美國兩黨在美中對抗的策略或許不同，但不能因此犧牲夾在兩強中間的小國，「希望台美之間能夠促成更多保障或協議。」
民眾黨表示，此次拜會歷時超過一小時，雙方就許多議題深入討論並且互動熱絡，會後由周榆修致贈紀念啤酒禮盒，並期盼台美友誼長存。
