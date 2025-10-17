快訊

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

金鐘60／五大亮點一次看！小S蔡康永再合體 Lulu同場遇老公陳漢典、前男友阿達

華府智庫「美國進步中心」拜會 民眾黨：民進黨忽略兩岸貿易互相依存

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
美國聯邦前參議員達修爾（Thomas A. Daschle）昨率領美國近部中心訪團拜會民眾黨。圖／民眾黨提供
美國聯邦前參議員達修爾（Thomas A. Daschle）昨率領美國近部中心訪團拜會民眾黨。圖／民眾黨提供

美國聯邦前參議員達修爾（Thomas A. Daschle）昨率領美國進步中心訪團拜會民眾黨，雙方就國內政情及台美關係討論。民眾黨秘書長周榆修提及台美及兩岸關係，表示面對不友善的台灣鄰居，民進黨長期以來對抗，卻忽略台灣與中國在貿易互相依存。

訪團成員包括白宮前副幕僚長荻倫（Jen O’Malley Dillon）、國務院前發言人普萊斯（Ned Price）、白宮立法辦公室前主任羅里格（Miguel Rodriguez）、白宮副閣員前秘書艾力克斯（Cristóbal Alex）及聯邦參院外委會多數黨前幕僚長墨菲（Damian Murphy）等人。

周榆修先是分享民眾黨針對能源議題態度，指出今年8月提出核三延役公投並獲得434萬同意票，超過2024年的總統選舉的369萬得票數，足以證明民眾黨欲推行的國家政策，已突破同溫層且能獲中間選民的支持。

國防議題部分，周榆修表示，民眾黨落實嚴格監督及將錢花在刀口上的精神，此外民眾黨也提出「國家機密保護法」修法，希望提高將國家機密洩漏給中國等境外勢力的刑責。

會中提及台美及兩岸關係，周榆修表示，面對不友善的台灣的鄰居，民進黨長期以來的對抗，卻忽略台灣與中國在貿易上有互相依存的事實。民眾黨前主席柯文哲曾引用布林肯說「該合作的時候合作，該競爭的時候競爭，該對抗的時候對抗」，這樣的態度正是民眾黨一樣主張的理性、務實、科學，絕非以意識形態治國。

賴香伶補充，在地緣政治上，台灣還是得依靠美國的協助，民眾黨的支持者也有這樣的概念，美國兩黨在美中對抗的策略或許不同，但不能因此犧牲夾在兩強中間的小國，「希望台美之間能夠促成更多保障或協議。」

民眾黨表示，此次拜會歷時超過一小時，雙方就許多議題深入討論並且互動熱絡，會後由周榆修致贈紀念啤酒禮盒，並期盼台美友誼長存。

民眾黨 台美關係 周榆修

延伸閱讀

獨／黃國昌鎖定吳皇昇出征台中 盧秀燕本命區藍白角力

柯文哲案出現新角色！李文娟「拒答」雲林縣議員勞務報酬的事

國民黨選主席 白營：誰出線都要面對合作挑戰與現實

黃國昌被嗆...民眾黨：徐國勇恐嚇人民 綠執政日子恐怕不久了

相關新聞

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發...

影／高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁點名柯志恩支持：對高雄好一點

財政收支劃分法修法爭議再掀藍綠攻防，綠營高雄8位立委今天宣布提出立委版本。高雄市長陳其邁受訪表示，上次藍營主導修法版本，...

華府智庫「美國進步中心」拜會 民眾黨：民進黨忽略兩岸貿易互相依存

美國聯邦前參議員達修爾（Thomas A. Daschle）昨率領美國進步中心訪團拜會民眾黨，雙方就國內政情及台美關係討...

遭爆向央廣索資機敏資料 黃國昌：工會檢舉要查證 鏡週刊也曾報導

民眾黨主席黃國昌捲入央廣駭客案，鏡報今報導指黃國昌辦公室近期曾2度向央廣索資，因事涉機敏啟人疑竇。黃國昌今回應，索資是因...

無薪假人數攀升 勞動部媒宣費4000萬黃國昌認不合理

民眾黨主席暨民眾黨團總召黃國昌被問到普發的一萬如何使用？黃表示交給老婆，沒有第二個答案，引起與會者一陣笑聲，隨後與副總召...

邱議瑩提案修正財劃法：比柯志恩版為高雄多爭取150億

民進黨立委邱議瑩今天和其他7位民進黨高雄立委同台，表示將提出「財劃法」修法版本，透過四大方向補正漏洞，比國民黨立委柯志恩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。