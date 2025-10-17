將赴美參訪 林右昌發文盼擴展視野與能力

民進黨前秘書長林右昌將赴美參訪，他說，在這段時間裡沉澱反省，自問在當前政經局勢下，能夠為台灣貢獻些什麼，又該做何努力。此時此刻，他最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力。

726罷免國民黨立委全數遭到否決後，林右昌請辭民進黨秘書長。歷任基隆市長、內政部長的他被視為2026地方選舉台北市長人選活棋。

據了解，由於美國德州等地目前是台美經貿交流重鎮，林右昌今晚將前往美國德州達拉斯、奧斯汀、亞利桑那州鳳凰城，第一線了解半導體供應鏈重組、以及AI產業發展實況。

他上午透過臉書發文表示，認真參觀了大阪萬博，以及國際半導體展與台北國際航太暨國防工業展。他最近也經常到菜市場買菜，順便跟熟識的賣菜阿婆，閒話家常，也在搭車時聽計程車司機氣憤地分析政情，綠的、藍的、白的通通罵進去。他還參訪了一些傳產中小企業，自己開車單純地深入各地基層，轉轉看看。

林右昌表示，不管到那裡，社會上隱隱有著一股躁動不安的氣氛，不論是藍綠白那一個政黨的支持者，也不管是有錢還是辛苦人，對未來好像總有一種說不上來的無力感。特別是許多民進黨與台派支持者，更是充斥著無比焦慮和危機感。

他說，花蓮光復鄉日前因堰塞湖溢流造成極大破壞與傷亡。數萬名「鏟子超人」塞爆光復車站進行救災，這種熱情無私、同島一命的精神，不但展現出高水準的公民素質，更感動了無數人。

他表示，不少朋友說，726這頁還沒有翻過去；藍白兩黨拚江山，政黨之間的爭鬥不會停歇。國際上，美中貿易大戰，俄烏、加薩等地緣政治衝突不斷；加上台美對等關稅談判尚未結束，台灣高科技產業摸著石頭過河前進投資美國，成敗仍存在著諸多疑慮與不確定性。

「一個大家不太願意面對的事實。」林右昌說，AI投資狂潮熱錢滾滾，在台股不斷創新高的同時，台灣產業景氣並不那麼均衡，AI與半導體以外的諸多產業都陷入停滯，傳統製造業更是陷入衰退嚴重，形成了「二個世界」，這是在亮麗經濟數字下的隱憂。

他表示，同時看到焦慮與不安，期盼與希望，彼此震盪交錯。好友說，台灣政治需要「可被信任的治理力量」，他也自問，在當前政經局勢下，「我能夠為台灣貢獻些什麼？又該做何努力呢？」這陣子，靜下心來反思了很多，也逐步有了方向與答案。

林右昌說，此時此刻，他最需要做的是好好充實提升自己，努力擴展自己的視野與器識，讓自己更有能力與智慧，為成為一個更好的自己而努力。唯有抱持如此信念，才能在這個紛亂動盪的時刻，找到一條可以不斷奮鬥前進的道路，才能累積具備充足的能力，找台灣的出路，把不安轉變成希望，將焦慮轉化為機會。對於未來，沒有悲觀的權力，一起奮鬥，繼續加油。

