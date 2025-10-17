遭爆向央廣索資機敏資料 黃國昌：工會檢舉要查證 鏡週刊也曾報導

民眾黨主席黃國昌捲入央廣駭客案，鏡報今報導指黃國昌辦公室近期曾2度向央廣索資，因事涉機敏啟人疑竇。黃國昌今回應，索資是因工會投訴要求證才提，且這些投訴內容鏡週刊2021年全都報導過，難道是烏龍爆料？黃也否認，吳姓工程師進入央廣跟他有關，反嗆央廣董事長、央廣台長是他嗎？

黃國昌今受訪回應，索資是因工會投訴，投訴內容包括央廣經費浮濫、核銷不實，另一項是投訴有電台沒使用執照竟還在發送，接受檢舉當然要查證，查證就要索資，且這些內容鏡週刊早在2021年全都報導過，「我有點搞不清楚」媒體不僅編科幻小說，還連自己曾報導過的內容都忘了，工會向媒體檢舉、媒體也曾報導，難道這是烏龍爆料？

黃國昌強調，他索資很嚴謹，絕對不會像綠營政治人物，大喇喇地把密件內容寫在臉書上，且央廣給資料過程中，也沒有說有什麼機密，但鏡傳媒為抹紅無所不用其極，情節越來越離譜了，從養狗仔到駭客首領，現在已經變成中共特工，「有完沒完？」

至於報導指黃國昌與吳姓工程師進入央廣有關，以及吳姓工程師的上司岳姓組長也曾跟黃有往來，黃國昌先反駁，吳姓工程師進入央廣怎麼會跟他有關係？現在央廣董事長、央廣台長是他嗎，怎麼會提出這麼荒謬問題？黃也澄清，他認識前任和現任的央廣董事長，但不認識這位岳姓主管。

