無薪假人數攀升 勞動部媒宣費4000萬黃國昌認不合理

民眾黨主席暨民眾黨團總召黃國昌被問到普發的一萬如何使用？黃表示交給老婆，沒有第二個答案，引起與會者一陣笑聲，隨後與副總召張啓楷、幹事長陳昭姿舉行民眾黨團記者會，

黃國昌強調民眾黨對勞動部勞動力發展署，及所屬協助失業勞工再就業或轉業、協助減班休息勞工穩定就業完全沒刪，批評特別預算不是民進黨小金庫，質疑無薪假人數攀升，勞動部媒宣費編4000萬，對得起勞工？也質疑衛生福利部媒體宣傳照顧獨家長者編列3200萬合理性。 民眾黨主席暨民眾黨團總召黃國昌（左）與副總召張啓楷（右）舉行民眾黨團記者會，黃國昌質疑無薪假人數攀升，勞動部媒宣費卻編4000萬。記者蘇健忠／攝影

