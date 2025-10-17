邱議瑩提案修正財劃法：比柯志恩版為高雄多爭取150億

民進黨立委邱議瑩今天和其他7位民進黨高雄立委同台，表示將提出「財劃法」修法版本，透過四大方向補正漏洞，比國民黨立委柯志恩版本為高雄多爭取150億元，還給高雄應有的公平正義，呼籲關心高雄與自己家鄉的縣市立委，都能一起來響應、支持修法。

邱議瑩說明，她提出的版本是為高雄爭取最大利益，也比柯志恩版本更公平，透過四大方向，包括分配計算更公平、鼓勵縣市永續發展、補正藍營版算式錯誤、六都平衡城鄉共榮等，試算後比柯志恩版本為高雄多爭取150億元財源，將台北過多的資源分出，讓新北、桃園、台中、台南以及多數縣市都能比柯志恩版本獲得更多財源，

邱議瑩問柯志恩，既然想選高雄市長，這份由她提出、高雄立委共同支持的新財劃法，能夠爭取高雄最大利益，是否願意支持？請站在公平正義的立場，說服國民黨一起支持該版本，不然將愧對高雄市民。

民進黨立委許智傑表示，自己過去是數學老師，今天就幫藍白上堂數學課，證明財劃法惡修對高雄更差，等於藍白惡修財劃法後，奪走了高雄人174億元預算。

林岱樺主張，修法要公平，分帳要合理。她支持邱議瑩委員和民進黨高雄隊提出的修法版本，將土地面積入法、老年人口入法、碳負擔補償入法。李昆澤說，舉交通建設為例，高雄少了103億元相關軌道建設經費，將對高雄造成發展危機，希望修法要回歸理性專業、回歸公平。

黃捷表示，民進黨去年底就大聲疾呼財劃法問題，但藍白後知後覺，病灶浮現後才發現，一定要重修財劃法，才能亡羊補牢。賴瑞隆表示，國民黨通過的是重北輕南、重藍輕綠版本，讓台北有首都增加了452億元，是六都最多，但高雄卻損失174億元，希望重修財劃法，還給中南部合理交代。

李柏毅指出，國民黨版本的財劃法為什麼出那麼多問題，就是不斷用臨時提案，粗糙暴力的通過財劃法，把中央三千多億下到地方，把中央可以均衡台灣分配的經費剝奪了。

