韌性預算勞動部、衛福部大編媒宣費 民眾黨大刀砍一半

韌性特別預算立院今擬三讀通過，民眾黨主席黃國昌今指出，黨團發現韌性預算中勞動部、衛福部偷渡高額媒宣費，因此提案刪減勞動部2000萬、凍結400萬，衛福部也刪減1600萬；民眾黨團也不滿，勞動部不提勞保最終支付責任入法版本，與國民黨團共同提案將100億撥補勞保基金凍結1億。

黃國昌說，黨團發現韌性特別預算中，有很多應該編在一般年度預算，都違反預算法偷渡到特別預算，黨團也提案多數獲行政機關承認、同意，沒異議情況下刪減或凍結。然而仍有少數無法達成共識事項，竟多數跟媒宣費有關。

黃國昌舉例，勞動部勞發署為要協助失業勞工，讓他們再就業或轉業，協助無薪假勞工所編的特別預算，裡面也安插高額媒宣費4000萬，無薪假人數攀升，請問勞動部這4000萬媒宣費要幹嘛？對得起勞工嗎？名目上說要幫助勞工，結果撥4000萬養媒體，民眾黨團提案刪減媒宣費2000萬、凍結400萬，並要求提專案報告，由勞發署3個月內到立法院專案報告，經同意後剩下沒有刪減的錢才能支用。

黃國昌也說，相同的狀況不只勞動部，也出現在衛福部，這次特別預算用照顧獨居老人當作藉口，編列3200萬媒宣費，黨團無法接受，因此他們提案刪減1600萬，衛福部長昨天也到黨團說明，也同意3200萬太誇張並願意刪減1600萬。

另外，黃國昌提到，民進黨政府過去推動年改時對公教是不手軟，但對勞保完全不敢動，雖然政府說勞保不會破產，但現實完全不是這麼一回事。雖然韌性特別預算中撥補勞保基金，民眾黨是支持的，但政府不能永遠這樣撥補處理，因此黨團認為政府最終支付責任必須入法，但勞動部完全不負責任。

黃國昌批評，黨團協商現場，協商現場洪申翰態度傲慢，不提行政部門版本，勞動部部長可以這麼沒有擔當、這麼沒有責任，擺爛到這樣子嗎？對此，民眾黨與國民黨達成共識，共同提案將100億撥補勞保基金凍結1億，要求勞動部長1個月內提出勞保年金改革期程與方案專案報告，以及2個月內提出政府撥補機制常態化具體方案後，才可動支。

商品推薦