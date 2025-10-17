快訊

買M5 MacBook Pro、M5 iPad Pro先注意！蘋果官網首曝規格差異、充電器也有差

北市男吃感冒藥開車頭暈…撞斷路燈再衝上人行道 2人送醫

中職／嚴厲斥責！ 酸民嗆「假球腿還沒死」方昶詠宣布提告

影／韌性特別預算5700億 吳思瑤：協商暫刪52億1270萬

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
民進黨籍立委吳思瑤表示到目前為止，5700億的韌性特別預算已經在委員會，協商確定刪除的數額是52億1270萬元，而當中最大宗，也就是國防部主管被減列了50億，認為在野黨對於國防韌性、國土安全的預算，依舊不全面支持。記者蘇健忠／攝影
民進黨籍立委吳思瑤表示到目前為止，5700億的韌性特別預算已經在委員會，協商確定刪除的數額是52億1270萬元，而當中最大宗，也就是國防部主管被減列了50億，認為在野黨對於國防韌性、國土安全的預算，依舊不全面支持。記者蘇健忠／攝影

民進黨籍立委吳思瑤針對韌性特別預算（普發現金）、刑事訴訟法（防通緝犯出境）、道路交通條例（加重無照駕駛罰則）、公務人員考績法（職場霸凌）說明，吳思瑤表示議場後方韓國瑜院長正在著急，最後院會處理前的協商，希望能夠再把握機會能夠匯聚共識，盡量讓需要動用表決的案子變少，今天上午一開始拿到要表決的有8個案，也就是就是協商無共識的要表決有8個案，但現在應當可能再簡化。

吳思瑤表示不管今天簡化協商的結果是什麼，到目前為止，5700億的韌性特別預算已經在委員會，協商確定刪除的數額是52億1270萬元，而當中最大宗，也就是國防部主管被減列了50億，所以說在野黨對於國防韌性、國土安全的預算，依舊是採取1個不全面支持，依舊是要讓我們的國防、國安有漏洞的這種方式，「我們相對覺得遺憾，但是我們尊重大家協商的結果，那預計8個案持續協商」。

吳思瑤說，藍白兩黨對「媒體宣導」相關預算普遍持刪減態度，包含勞工安定就業及弱勢族群關懷服務的宣導費用，皆被提案減列或凍結。行政院認為這些宣導經費主要用於推廣勞工安定就業與社會照顧資訊，刪減恐影響政策推動效果。

吳思瑤 國防部 職場霸凌

延伸閱讀

吳思瑤遭二度冒名 揚言下午3時總統府開槍投炸彈

遭冒名恐嚇「國慶開槍掃射總統府」吳思瑤：已報警

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

臉書傳訊恐嚇吳思瑤「執行個別斬首任務」 男遭判拘役30天

相關新聞

我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱 竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發...

韌性預算勞動部、衛福部大編媒宣費 民眾黨大刀砍一半

韌性特別預算立院今擬三讀通過，民眾黨主席黃國昌今指出，黨團發現韌性預算中勞動部、衛福部偷渡高額媒宣費，因此提案刪減勞動部...

影／韌性特別預算5700億 吳思瑤：協商暫刪52億1270萬

民進黨籍立委吳思瑤針對韌性特別預算（普發現金）、刑事訴訟法（防通緝犯出境）、道路交通條例（加重無照駕駛罰則）、公務人員考...

影／公共政策網路平台疑洩個資 羅廷瑋籲相關單位檢討

立委羅廷瑋上午舉行「政府洩個資？匿名提案沒隱私」 記者會，他表示有民眾參與公共政策網路平台，個資卻遭洩，呼籲相關單位釐清...

美國想打贏中美稀土戰 學對手訂「五年計畫」可行嗎？

在中美稀土戰中，這個世界可能突然驚覺，美國怎麼在學中國了？更細膩地說，美國似乎已經感到、甚至是頓悟了：要在與中國的競爭中勝出，美國也必須走一條與中國相去不遠的「舉國體制」道路，這一點可從美國財長貝森特10月15日談話中印證。 但由於美國的體制，在解決稀土難題的這件事情上，恐怕依舊於事無補……

【專家之眼】美國兩手策略，查扣柬埔寨財產和川普到訪

中南半島的赤化與驚心動魄的出逃過程，是六零年代前後出生長成台灣人，當時候幼嫩心靈的共同經歷；曾幾何時，半島上的三個國家各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。