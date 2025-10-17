影／韌性特別預算5700億 吳思瑤：協商暫刪52億1270萬

民進黨籍立委吳思瑤針對韌性特別預算（普發現金）、刑事訴訟法（防通緝犯出境）、道路交通條例（加重無照駕駛罰則）、公務人員考績法（職場霸凌）說明，吳思瑤表示議場後方韓國瑜院長正在著急，最後院會處理前的協商，希望能夠再把握機會能夠匯聚共識，盡量讓需要動用表決的案子變少，今天上午一開始拿到要表決的有8個案，也就是就是協商無共識的要表決有8個案，但現在應當可能再簡化。

吳思瑤表示不管今天簡化協商的結果是什麼，到目前為止，5700億的韌性特別預算已經在委員會，協商確定刪除的數額是52億1270萬元，而當中最大宗，也就是國防部主管被減列了50億，所以說在野黨對於國防韌性、國土安全的預算，依舊是採取1個不全面支持，依舊是要讓我們的國防、國安有漏洞的這種方式，「我們相對覺得遺憾，但是我們尊重大家協商的結果，那預計8個案持續協商」。

吳思瑤說，藍白兩黨對「媒體宣導」相關預算普遍持刪減態度，包含勞工安定就業及弱勢族群關懷服務的宣導費用，皆被提案減列或凍結。行政院認為這些宣導經費主要用於推廣勞工安定就業與社會照顧資訊，刪減恐影響政策推動效果。

