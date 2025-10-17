影／公共政策網路平台疑洩個資 羅廷瑋籲相關單位檢討
立委羅廷瑋上午舉行「政府洩個資？匿名提案沒隱私」 記者會，他表示有民眾參與公共政策網路平台，個資卻遭洩，呼籲相關單位釐清責任，檢討整個制度。
羅廷瑋表示，當初設立公共政策網路平台，就是希望推動開放政府，讓民眾能一起參與，讓民眾安心的表達意見，但一個以公開透明的平台，卻發生了個資保密的疏失，不只傷害民眾對政府的信任，更讓有心參與公共政策的公民感到被政府背叛。
