影／公共政策網路平台疑洩個資 羅廷瑋籲相關單位檢討

在中美稀土戰中，這個世界可能突然驚覺，美國怎麼在學中國了？更細膩地說，美國似乎已經感到、甚至是頓悟了：要在與中國的競爭中勝出，美國也必須走一條與中國相去不遠的「舉國體制」道路，這一點可從美國財長貝森特10月15日談話中印證。 但由於美國的體制，在解決稀土難題的這件事情上，恐怕依舊於事無補……

2025-10-17 10:00