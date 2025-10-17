我法官協會赴亞塞拜然參加年會受辱！竟不給6代表簽證 捷克代發我聲明

中華民國法官（台灣）協會原定參加2025年由亞塞拜然主辦的國際法官協會（IAJ）年會，但6名代表10月11日抵達未獲核發簽證或准許入境，巴庫方面也未提供任何說明。因行程受阻，法官協會委請捷克法官協會代我在IAJ年會中央理事會會議上，朗讀台灣的聲明，質疑若無法保護自己會員的權利與尊嚴，如何能在全球舞台上有可信的立場去維護人權、正義與民主？

年會於10月12日至16日舉辦，團長、台灣高等法院法官林伊倫10月11日先由杜拜轉機，飛往亞塞拜然巴庫，但巴庫當局拒絕給林簽證，她只好返回杜拜，其餘5團員取消機位未前往。

捷克法官協會（Czech Judges Association）13日代我國代表團發聲明，另有其他友好國家也替我方不平，聲明如下：

會議舉行前，主辦單位曾表示願意協助我方代表辦理簽證及入境手續，以符合IAJ章程所載「包容與平等參與」之原則。然而，儘管雙方多次往來聯繫並獲得口頭保證，亞塞拜然方面最終未核發簽證或入境許可，亦未提供任何正式拒絕或說明理由。

因此，5名台灣代表被迫放棄原定行程，而我方團長於10月11日抵達亞塞拜然時，遭拒絕入境並被遣返。

此一事件引發各會員國廣泛關切，因其已違反每一會員國應享有充分參與、交流意見，並共同促進司法獨立與法治使命之基本原則。

鑒於此情況，中華民國（台灣）法官協會謹此建議：國際法官協會應建立一套明確且公正之機制，以防止類似事件再次發生；並在不幸發生時，能有即時且透明的處理程序，確保所有會員國的權利與尊嚴受到保障。

若我們連自身會員國的權益與尊嚴都無法維護，又如何能有說服力地為全球的人權、正義與民主發聲？

中華民國（台灣）法官協會再次重申，將堅守司法獨立與國際合作之信念，並誠摯感謝捷克法官協會以專業友誼與團結精神，代表台灣宣讀本聲明。

中華民國（台灣）法官協會

台北 2025年10月

2023年時，中華民國女法官協會原定5月參加在摩洛哥舉辦的國際女法官協會第16屆雙年會，則是「簽證遭取消」；女法官協會與國際女協理事長要求主辦協會說明原因不果，女法官協會向國際女協理事會抗議。最後，主辦方同意報告人可以視訊報告，國際女協時任主席Binta Nyako、備選主席Mina Sougrati及前任主席Susan Glazebrook聲明在下期Newsletter刊登道歉啟事，並免除我國會員1年年費。

諷刺的是，國際法官協會前年則是在台北舉辦「2023年國際法官協會第65屆年會暨成立70週年慶祝活動」，時任總統蔡英文到場致詞，她說「人權的追求沒有終點」，必須更加努力來追求司法獨立與人權保障。

商品推薦