【專家之眼】美國兩手策略，查扣柬埔寨財產和川普到訪

中南半島的赤化與驚心動魄的出逃過程，是六零年代前後出生長成台灣人，當時候幼嫩心靈的共同經歷；曾幾何時，半島上的三個國家各自走上不同分野，有成為亞洲四小虎的越南，有長年與中國大陸交好的內陸寮國，但也有一度被各方所爭相拉攏，如今卻成為東亞詐騙與人口販賣基地的，柬埔寨。

最近的韓國熱門新聞，顯示在過去兩年間已有五百五十餘名的韓國年輕人，被以高薪為誘餌，拐騙到柬埔寨園區去從事網路犯罪、電信詐騙，以及駭人聽聞的器官盜賣、擄人勒索等行徑。

因為一名廿二歲的韓國大學畢業生，被活活打死，瞬間讓此一問題上升到韓、柬兩國的外交層級。韓國總統李在明親自主持會談，一方面，要求柬埔寨政府的配合，協助六十名韓國受害人立即返國；再一方面，限制韓國人到該國的旅遊地點；同時要求協助，在當地成立韓國警政廳的前進辦公室(KOREA DESK)。

據悉，為保護海外韓國人的人身安全，韓國政府已在八個國家成立境外的前進辦公室。進一步，韓國將透國與東協組織(ASEAN的十加一)年度會議，把此一跨國集團的犯罪應對，直接提升為多國、跨域的合作議題。

誠然，歷經與越南、泰國的戰爭洗禮、種族滅絕等的內戰屠殺，柬國人民也確實是被上帝遺忘的女兒！終而在一九九一年間，透過聯合國與各強權的勢力介入，而開始有在過去十餘年間的噴發成長。

慶幸的是，美國財政部轄下的海外不法所得查緝部門，於本周的同一時間也查扣在柬埔寨犯罪集團的比特幣錢包，高達一百四十億美元；據悉陳姓當事人不僅擁有英國護照，並且在台灣註冊和成立九家公司，名義上是新加坡商和登記為從事海外地產的銷售業務。

柬國是東盟共同市場（AFTA）與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的成員，與韓國簽署自貿協議。今年的ASEAN會議，據悉美國國務卿，甚至是川普總統，也將到訪；他們將見證泰國與柬埔寨簽訂停戰協議，更無疑將牽動東亞和平，與東南亞的進一步繁榮。

若根據經濟部投審會統計，柬國的台灣投資僅及在越南，總金額的三十分之一；此際因著川普課徵的對等關稅，百分之十九，讓該國自由貿易區與區域金融中心的建置，再度掀起熱烈期待。在柬國境內的台灣金融機構，高達五十四家，而這個分行數量跟台灣金融業在越南的規模，約當。

誠然，身為柬埔寨詐騙園區的主要受害國，當然美國的調查報告如果一一確立，台灣也成為跨國犯罪集團的藏身金窟。面對此一大逆轉的新情勢，台灣執政當局再不能以沒有正式外交做理由，應該化被動為積極主動，承擔起跨國偵查與情報提供的任務。

面對年輕世代渴望走出國門，以及台灣新南向政策在特定國家的在地經營，如何讓這些海外據點都成為資訊查證與勞動媒介的窗口，更是職司機關所必須勇於承擔的重責大任；包括台灣金融業在柬國經營的態樣理解，以及網路求職的海外招聘，依舊需要有透明且高強度的監理介入。

