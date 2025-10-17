聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬元 最快下月上旬可領到

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導

立法院院會今天將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲昨天說，財政部預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明普發現金相關時程與領取細節，最快十一月上旬起按次序發放，適用直接入帳的民眾預計可以最快領到錢。

財政部規畫，普發現金領取管道包含直接入帳、登記入帳、造冊發放、ＡＴＭ領現和郵局領現等五種。其中直接入帳是針對勞保年金、國民年金、老農津貼、勞工退休金月退休金等民眾，只要有個人帳戶，政府即可直接匯入一萬元；登記入帳則會在普發現金官方網站架設完成後，以身分證或居留證號尾數分流方式開放民眾預先登記。

財經官員說，根據一一二年普發現金六千元的經驗，直接入帳和登記入帳將是最大宗，其中登記入帳占比約四成、直接入帳為一成八。至於造冊發放則是針對屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉和台東縣金峰鄉等偏鄉，以及矯正機關的收容人。ＡＴＭ領現及郵局臨櫃領現開放時間相對會較晚。

財長莊翠雲昨赴立法院財委會業務報告，立委賴士葆關切普發現金時程。

莊翠雲表示，由於發放方式有很多種，財政部會先核對需要直接入帳的名冊，另也需完成偏鄉登記，並讓民眾可以上網登錄，預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明相關時程，以此推估，十一月上旬便可以按次序發放。

莊翠雲說，發放現金一定要兼顧安全、造冊不能重複或遺漏等原則，因此要做最好的準備，以最快的速度發放；推估造冊整理完畢約需要五個工作天，直接入帳者將會是第一批發放。

普發現金 財政部

延伸閱讀

綠委稱2金融機構「拒貸遭陸通緝官兵」 玉山銀發聲澄清

莊翠雲：新青安排撥時間縮短 目前約2個月可撥款

王定宇稱官兵遭陸通緝被拒貸 政院：公股銀未納中國制裁名單

普發一萬元何時發？財長莊翠雲：最快11月上旬

相關新聞

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力...

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪...

與吳釗燮不和？涉外人士頻放話 綠委質詢林佳龍

外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮的不和傳言燒到國會，民進黨立委陳冠廷昨在立法院外交及國防委員會質詢林佳龍「各種涉外人士...

普發現金1萬元 最快下月上旬可領到

立法院院會今天將處理攸關普發現金的韌性特別預算案，財政部長莊翠雲昨天說，財政部預計於總統公布預算案當天舉行記者會，說明普...

「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

民進黨立委陳冠廷今（16日）在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍時，提到「各種涉外人士放話滿天飛」，對外製造不必要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。