與吳釗燮不和？涉外人士頻放話 綠委質詢林佳龍

聯合報／ 記者張文馨／台北報導

外交部林佳龍與國安會秘書長吳釗燮的不和傳言燒到國會，民進黨立委陳冠廷昨在立法院外交及國防委員會質詢林佳龍「各種涉外人士放話滿天飛」，外交及國防委員會召委王定宇也說要各種放話「適可而止」。

從國安會諮委徐斯儉「可望駐美」到國安會副秘書長趙怡翔「銜過境之命赴美」，近日出現各種涉外人士以匿名方式評論，指向吳釗燮和林佳龍的路線之爭，而賴清德總統迄今沒有表態。

陳冠廷昨質詢林佳龍時提到「各種涉外人士放話滿天飛」，對外製造不必要困擾，對內干擾外交決策；主持會議的民進黨籍召委王定宇也說，近日來透過媒體放話，在外交上引起的事情，本委員會深切關切，「這些管道的來源、這些內容，我們希望適可而止，不妥，國家利益跟黨派無關」。

陳冠廷以「關心外交領導分歧」質詢林佳龍，他引述信傳媒報導稱「就連美國也認為『吳釗燮比制度更重要』」，問林佳龍這是怎麼回事，林稱，「我也是看媒體報導」。

此外，陳冠廷詢問有「涉外人士」向風傳媒說「賴總統不信任外交部公務員」，他問，「什麼樣的人敢這樣表示？替總統製造問題？」

林佳龍回應稱，「我們外交部就是涉外，但是這個涉外人士不是我們外交部」，他說，外交部匯聚很多優秀外交官，討論如何發揮最大功能，所以他的總合外交就是避免個人化外交。

國民黨立委馬文君也在質詢時提到，外界風聲有吳釗燮和林佳龍之間有些摩擦，所以不斷對外放出消息。林佳龍說「絕對是謠言」。

外交部否認林動用人力寫書

同日，上報接獲外交部官員爆料，指林佳龍遭控利用外交部預算，動員外交部各司人力替他寫書，遭質疑替個人造勢，更讓部內公務員苦不堪言。外交部指出，林佳龍關於總合外交的論述，沒有規畫要以外交部預算出版或營利用途，相關的政策會議討論則是在凝聚各業務單位及駐外館處的共同戰略圖像。

