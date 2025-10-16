黨主席選舉現火藥味 張亞中籲理性 蔡志弘要盧秀燕助弭平傷痕

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨黨主席候選人張亞中。圖／聯合報系資料照片
國民黨黨主席候選人張亞中。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉周六投票，候選人張亞中今晚表示，用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重。願這場選舉，不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。

張亞中說，他向所有同志致上最後的呼籲。投票過程，要「和」。這次黨主席選舉，因為種種因素，已造成各陣營之間一定程度的對立與撕裂。他深感遺憾，也深深擔憂。這不僅影響同志間的情誼，更讓社會投以懷疑的目光。呼籲所有候選人與支持者，都應自我約束，節制情緒，讓投票當日與結果公布後，都能平和、莊重地落幕。即使對投票過程有不滿、有質疑，也請以理性方式表達，不讓激動的言行成為有心人操弄的工具。唯有團結與風度，才能展現高度。

張亞中也表示，投票時，要忠於信念。投票，不是因為「討厭誰」，也不是因為「害怕誰當選」；更不該被利益綁架、被人情左右。黨員是中國國民黨的主人，不是政客隨意使喚的羊。「你們手中的這一票，承載著理性與良知，也代表著對歷史的責任」。在投票時，請問問自己，候選人是否真正代表了心中的理念、價值與方向？是否能讓國民黨更好？讓國家更穩？讓兩岸帶來真正的和平？如果答案是肯定的，請堅定地投下一票，那將是對黨最深的祝福，也是對未來最勇敢的選擇。

張亞中強調，這場選舉，不只是選出一位黨主席，更是一次「集體檢視」。社會在看，是否展現了理性、成熟與格局。用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重。願這場選舉，不僅選出一位黨主席，更讓國民黨重新站上榮耀的高峰。

對於國民黨主席選舉近來產生的黨內裂痕，候選人蔡志弘指出，由於支持台中市長盧秀燕是6位候選人的最大公約數，而且「盧媽媽」擁有非常強大的親和力，盧秀燕未來一定必須全力協助新任黨主席消弭黨內裂痕，帶領國民黨贏得2026與2028的選戰。

台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘15日晚上相約吃咖哩。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕與國民黨主席候選人蔡志弘15日晚上相約吃咖哩。記者陳敬丰／攝影

國民黨 投票

延伸閱讀

與盧秀燕相約吃咖哩 蔡志弘稱讚盧是「五星市長」

賴清德定調何欣純2026出戰台中 盧秀燕笑：上班時間不談選舉

批郝龍斌兩岸政策「國小家庭作業」 張亞中喊一對一辯論

盧秀燕與卓伯源嚐小吃 共同為台中美食加持

相關新聞

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力...

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪...

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱...

與吳釗燮不和？涉外人士頻放話 綠委質詢林佳龍

外交部長林佳龍與國安會秘書長吳釗燮的不和傳言燒到國會，民進黨立委陳冠廷昨在立法院外交及國防委員會質詢林佳龍「各種涉外人士...

黨主席選舉現火藥味 張亞中籲理性 蔡志弘要盧秀燕助弭平傷痕

國民黨主席選舉周六投票，候選人張亞中今晚表示，用行動證明，國民黨仍是國家最堅實的力量；用風度證明，仍值得人民的信任與尊重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。