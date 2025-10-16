卓揆：短期內將提出全國勞動力總檢討 推出全新移工政策

行政院長卓榮泰16日指出，針對我國移工政策，行政院將會在短期內提出全國勞動力的總檢討新政策，勞動部已籌組相當完整，包括在產業界、家庭部分都能更廣泛、大量的從需求面提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定，短時間內就會宣布。

卓榮泰16日接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等人。訪團會中也提出目前產業界所遇到的困境，其中更包括勞動力。

對此，卓榮泰表示，稍晚他就將主持勞動力相關會議，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計在短時間內提出一個針對全國勞動力的總檢討新政策，目前勞動部長洪申翰已籌組相當完整。

卓榮泰坦言，原本應該是會再更早幾個月前提出，但7月起台灣接連碰到颱風來襲，整個國家力量投入到整個防救災體系當中，目前案子已經相當完整與確定，未來無論是引進移工的數量、速度、方式都會跟過去有著全新不同的做法，不論是產業界、家庭都能夠更廣泛、大量的從需求面來提供各項移工的協助，相關的政策目標也已擬定，會在短時間內向國人宣布。

