快訊

逼公務員交臉書帳號列管 高雄市三民區長「一紙公文」惹議…遭火速拔官

卓揆：短期內將提出全國勞動力總檢討 推出全新移工政策

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
行政院長卓榮泰。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

行政院長卓榮泰16日指出，針對我國移工政策，行政院將會在短期內提出全國勞動力的總檢討新政策，勞動部已籌組相當完整，包括在產業界、家庭部分都能更廣泛、大量的從需求面提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定，短時間內就會宣布。

卓榮泰16日接見中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲等人。訪團會中也提出目前產業界所遇到的困境，其中更包括勞動力。

對此，卓榮泰表示，稍晚他就將主持勞動力相關會議，勞動部已完成全國勞動力總檢討盤點作業，政府預計在短時間內提出一個針對全國勞動力的總檢討新政策，目前勞動部長洪申翰已籌組相當完整。

卓榮泰坦言，原本應該是會再更早幾個月前提出，但7月起台灣接連碰到颱風來襲，整個國家力量投入到整個防救災體系當中，目前案子已經相當完整與確定，未來無論是引進移工的數量、速度、方式都會跟過去有著全新不同的做法，不論是產業界、家庭都能夠更廣泛、大量的從需求面來提供各項移工的協助，相關的政策目標也已擬定，會在短時間內向國人宣布。

移工 卓榮泰 勞動部

延伸閱讀

退回總預算協商 韓國瑜坦言壓力大裁示暫緩：各黨再溝通

雲嘉南民宅修復84% 將修法以清理光電板

臺灣週開幕 亞資中心話題熱 卓揆：打造金融戰略樞紐

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

相關新聞

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力...

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪...

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱...

「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

民進黨立委陳冠廷今（16日）在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍時，提到「各種涉外人士放話滿天飛」，對外製造不必要...

最年長與最年輕的部長都姓李 文化部和運動部啟動「遠洋合作」

內閣成員中年紀最長及最輕，同時以專業身份出任部長的文化部長李遠及運動部長李洋，今日進行首度雙部會合作會面。李遠、李洋都認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。