「各種涉外人士放話滿天飛」 龍燮之爭引朝野立委關注

民進黨立委陳冠廷今（16日）在立法院外交及國防委員會質詢外交部長林佳龍時，提到「各種涉外人士放話滿天飛」，對外製造不必要困擾，對內干擾外交決策；林佳龍說，「我也是看媒體報導」。

主持會議的民進黨籍委員會召委王定宇也說，近日來透過媒體放話，在外交上引起的事情，本委員會深切關切，「這些管道的來源、這些內容，我們希望適可而止，不妥，國家利益跟黨派無關」。

陳冠廷以「關心外交領導分歧」質詢林佳龍，他引述信傳媒報導稱「就連美國也認為『吳釗燮比制度更重要』」，問林佳龍這是怎麼回事，林佳龍表示「我也是看媒體報導。」

此外，陳冠廷也詢問有「涉外人士」向風傳媒說「賴總統不信任外交部公務員」，他問，「什麼樣的人敢這樣表示？替總統製造問題？」

林佳龍回應稱，「我們外交部就是涉外，但是這個涉外人士不是我們外交部」，他說，外交部匯聚很多優秀外交官，如何發揮出最大功能，所以他的總合外交就是避免個人化外交。

陳冠廷接著提到國安會前秘書長李大維著作「和光同塵」裡提到，時任總統蔡英文曾要某人「管好你的推文」。被認為是指蔡英文訓斥時任外交部長、現任國安會秘書長吳釗燮。

陳冠廷說，沒有任何人可以凌駕團隊，國家利益一定要大於個人利益。

除了陳冠廷和王定宇，國民黨籍召委馬文君也在質詢時提到，外界風聲有吳釗燮和林佳龍之間有些摩擦，所以不斷對外放出消息。

林佳龍回答馬文君說，「絕對是謠言」。

