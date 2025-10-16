最年長與最年輕的部長都姓李 文化部和運動部啟動「遠洋合作」

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠（右）與運動部長李洋16日進行雙部會合作會面，開啟「遠洋合作」。圖／文化部提供
文化部長李遠（右）與運動部長李洋16日進行雙部會合作會面，開啟「遠洋合作」。圖／文化部提供

內閣成員中年紀最長及最輕，同時以專業身份出任部長的文化部李遠運動部長李洋，今日進行首度雙部會合作會面。李遠、李洋都認為，當世界各國都在努力推動文化、運動、觀光等政策的合作，甚至有「文化體育觀光部」、「文化體育部」等組織的關鍵時刻，台灣能以「文化部」及「運動部」雙部會的「遠洋合作」，勢必更有助於讓文化、運動進入全民生活，並且走向國際。

文化部長李遠表示，行政院長卓榮泰日前提出未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」，文化部在運動部成立1個月後，就迅速展開合作，將是實踐行政院整體政策的關鍵一步。李遠認為，「文化是既抽象又具體的存在」，他一直認為一定要與跨部會、與地方共同合作，才能讓文化的存在、讓藝文產業的發展更壯大。

李遠提到，例如他上任後推動百大文化基地，即是結合交通部觀光署、環境部、農業部、內政部及地方政府等，創造一個由文化、社區、觀光、生態所組成的台灣文化生活圈。再如今年正在進行中的「歐洲台灣文化年」，則是文化部結合外交部、國立故宮博物院等，展開在歐洲一系列的文化展演活動，其中許多節目更以「台灣」作為主題國，受到熱烈歡迎。

李洋則指出，除了期盼建立跨部會合作機制，讓運動、文化間保持更緊密的合作，更是因為看見文化幣成功的經驗，所以希望藉由交流，提供動滋券更進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，讓更多民眾有機會參與運動、文化活動。

文化部表示，雙部會在會中也交流了許多未來可能互相協助或是合作的項目，如加強臺灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」共同走進國際目標。

李遠說，首次到運動部交流，「順便來看偶像」，邀請運動部下次到文化部的各個場館及參與活動，更進一步了解運動與文化的合作可能。李洋則說，「我不能自肥說要出版羽球漫畫，但是如果哪天真的出了羽球漫畫，請趕快通知我」。

內閣成員中年紀最長及最輕，也同時是以專業身份出任的文化部長李遠（右）及運動部長李洋16日首度進行雙部會合作會面。圖／文化部提供
內閣成員中年紀最長及最輕，也同時是以專業身份出任的文化部長李遠（右）及運動部長李洋16日首度進行雙部會合作會面。圖／文化部提供

