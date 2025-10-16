「遠洋合作」啟動 部部都是文化部、人人都是體育人

文化部長李遠及運動部長李洋今天進行「雙部會首次合作會面」，雙方期許「部部都是文化部、人人都是體育人」，朝此目標合作邁進。

李遠表示，這是他首次到運動部交流，「順便來看偶像」，並邀請運動部下次到文化部的各個場館及參與活動，進一步了解運動與文化的合作可能；李洋則說，「我不能自肥說要出版羽球漫畫，但是如果哪天真的出了羽球漫畫，請趕快通知我」。

根據文化部發布新聞稿，李遠在會中表示，行政院長卓榮泰日前提出未來政府工作重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」，文化部在運動部成立1個月後，就迅速展開合作，將是實踐行政院整體政策的關鍵一步。

李遠認為，「文化是既抽象又具體的存在」，他一直認為一定要與跨部會、與地方共同合作，才能讓文化的存在、推動藝文產業的發展更壯大。

李遠提到，例如他上任後推動百大文化基地，結合交通部觀光署、環境部、農業部、內政部及地方政府，期許創造一個由文化、社區、觀光、生態所組成的台灣文化生活圈。

再如正在進行中的「歐洲台灣文化年」，則是文化部結合外交部、國立故宮博物院等，在歐洲展開一系列文化展演活動，其中許多節目更以「台灣」作為主題國，受到熱烈歡迎。

李洋指出，除了期盼建立跨部會合作機制，讓運動、文化間保持更緊密的合作，更因為看見「文化幣」的成功經驗，希望藉由交流，提供「動滋券」進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，讓更多民眾有機會參與運動、文化活動。

文化部表示，雙方在會中談到許多未來可能合作的機會，如加強台灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等項目，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」共同走進國際的目標。

