「遠洋合作」啟動 部部都是文化部、人人都是體育人
文化部長李遠及運動部長李洋今天進行「雙部會首次合作會面」，雙方期許「部部都是文化部、人人都是體育人」，朝此目標合作邁進。
李遠表示，這是他首次到運動部交流，「順便來看偶像」，並邀請運動部下次到文化部的各個場館及參與活動，進一步了解運動與文化的合作可能；李洋則說，「我不能自肥說要出版羽球漫畫，但是如果哪天真的出了羽球漫畫，請趕快通知我」。
根據文化部發布新聞稿，李遠在會中表示，行政院長卓榮泰日前提出未來政府工作重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」，文化部在運動部成立1個月後，就迅速展開合作，將是實踐行政院整體政策的關鍵一步。
李遠認為，「文化是既抽象又具體的存在」，他一直認為一定要與跨部會、與地方共同合作，才能讓文化的存在、推動藝文產業的發展更壯大。
李遠提到，例如他上任後推動百大文化基地，結合交通部觀光署、環境部、農業部、內政部及地方政府，期許創造一個由文化、社區、觀光、生態所組成的台灣文化生活圈。
再如正在進行中的「歐洲台灣文化年」，則是文化部結合外交部、國立故宮博物院等，在歐洲展開一系列文化展演活動，其中許多節目更以「台灣」作為主題國，受到熱烈歡迎。
李洋指出，除了期盼建立跨部會合作機制，讓運動、文化間保持更緊密的合作，更因為看見「文化幣」的成功經驗，希望藉由交流，提供「動滋券」進化的機會，包含透過雙方共同行銷、加碼合作，甚至透過運動、文化消費大數據，結合AI分析，增加廣宣推播的精準度等，讓更多民眾有機會參與運動、文化活動。
文化部表示，雙方在會中談到許多未來可能合作的機會，如加強台灣運動漫畫、運動電影、運動國際影展、運動博物館等項目，共同打造新的「運動文化產業」，達成「遠洋」共同走進國際的目標。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言