林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部部長林佳龍。記者曾原信／攝影
外交部部長林佳龍。記者曾原信／攝影

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力替他寫書，遭質疑替個人造勢，更讓部內公務員苦不堪言。外交部指出，林佳龍關於總合外交的論述，沒有規畫要以外交部預算出版或營利用途，相關的政策會議討論則是在凝聚各業務單位及駐外館處的共同戰略圖像。

上報報導，林佳龍為了力推其總合外交理念，近日開始大動作開會要出版成書籍，他要求各外交部各地域司都要派人參與這本書的內容，甚至還要求各單位派出最優秀的人才加入寫書行列。

爆料人士告訴上報，部內每一個地域組都強迫派人參與，等於整個外交部都在上班時間幫林佳龍寫書，還要定期開審稿會議，而且會議都非常冗長且痛苦；但由於部內的公務員生殺大權、職涯升遷都握在部長手上，在本來繁重的業務之外還要再加班幫忙寫書，花上大把時間，還要經過嚴格的初審、再審，再苦也只能吞下去。

對此，外交部稱，林佳龍關於總合外交的論述，為外交政策歸納、新進同仁訓練與未來方向規畫的參考文件，並無以外交部預算出版或作為營利用途的規畫；此外，總合外交政策討論會議，旨在凝聚外交部各業務單位及全球駐外館處的共同戰略圖像，為外交工作推展努力。

外交部表示，台灣的外交工作挑戰嚴峻，需要全民團結支持，盼國人能共同支持外交事務的推動，為台灣爭取最大利益。

