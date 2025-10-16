加薩停火人質獲釋 以色列駐台代表：我又能呼吸了

快訊

中央社／ 台北16日電

以哈衝突7日滿兩週年，以色列20名倖存人質日前獲釋。以色列駐台代表游瑪雅今天說，這週像是壓在心頭的巨石被移開，「我又能呼吸了」。期望和平計劃能讓中東變得更安全、繁榮。

美國總統川普（Donald Trump）8日宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯達成第一階段加薩和平協議。哈瑪斯13日釋放20名以色列倖存人質，以色列同步釋放近2000名巴勒斯坦囚犯。

駐台北以色列經濟文化辦事處下午在二二八紀念館舉辦「聲音的烙印：10月7日兩週年紀念放映會」，特映以色列紀錄片「最後的錄音」（The LastRecording），由游瑪雅（Maya Yaron）主持，瑞典駐台代表任荷雅（Helena Reitberger）等多國駐台代表與會。

游瑪雅致詞時表示，對以色列而言，這是歷史性的一週，見到20名以色列倖存人質被囚禁738天後終於回到家園，心中充滿喜悅、興奮與如釋重負。

游瑪雅感性地說，這週就像壓在心頭兩年的巨石終於被移開，「就像我又能呼吸了」。但同時也有悲傷、恐懼、憂慮與希望，因為仍有19位罹難人質留在加薩。

回顧2023年10月7日哈瑪斯發動攻擊，游瑪雅表示，那是以色列歷史上最黑暗的一天。超過1200名平民被殺害，數千人受傷，無數人將終身承受創傷。那一天，以色列人民失去了對善良與人性的信任。

游瑪雅強調，人質歸來象徵新的開始，而中東正面臨歷史性的轉折契機。過去兩年來，區域權力格局已徹底改變。川普提出20點和平計畫有機會讓中東成為更安全、更和平、更繁榮的地方。所有人都應該享有安全、尊嚴與自由的生活。

