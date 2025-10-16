柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
陳佩琪表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪的」，且還遭詐騙釣魚網站欺騙，陳坦言，或許還要一段時間，柯文哲才會恢復「正常人」思維。圖／取自陳佩琪臉書
陳佩琪表示,柯文哲離群索居一年、回家一個月了,覺得「怪怪的」,且還遭詐騙釣魚網站欺騙,陳坦言,或許還要一段時間,柯文哲才會恢復「正常人」思維。圖／取自陳佩琪臉書

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪的」，且還遭詐騙釣魚網站欺騙，「把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，結果察覺到時已來不及。」陳說，或許還要一段時間才會恢復「正常人」思維。

陳佩琪表示，上次中秋夜拖柯去中正紀念堂廣場跟月亮照相，不曉得是體力差、還是不習慣周遭的人群，沒幾分鐘就吵著要回家，為了要說服柯出來多活動筋骨，就說月亮有不同角度拍起來都很美，到處拍照，還說了一些過往的珍貴回憶，講到輕鬆的，柯才終於露出笑容、不再堅持回家。

陳佩琪說，一年了、或許也是有些年紀了，親情、人際和社交的剝奪不易再回復，柯過去不論是當教授、主治醫師或做為黨主席時，就僅是出一張嘴， 別人就把簡報、文件檔案或報表整理得清清楚楚、 漂漂亮亮的丟上來，現在只剩孤單一人，而她也只會基本的，柯一切都得從頭自己學起，學不來就怨聲載道。

陳佩琪表示，有次柯在電腦上看到出現一則訊息，說電腦中毒、要買防毒軟體，「我這種門外漢一看就看出是詐騙釣魚網站，但他脫離社會太久了，一時好像反應不過來，就把信用卡卡號打了上去，說要買防毒軟體，結果自己察覺到時已來不及」，換她著急地趕快找銀行掛失卡片。

「或許吧，還要一段時間才會恢復跟『正常人』一樣的思維...。」陳佩琪說，感謝支持者和小草一直關心柯，阿北目前身體狀況還好，體檢做完了，石頭還是在，但幸好沒痛、沒血尿，就再觀察，其他像牙齒也安排一連串治療療程，心臟也已做完檢查，只需持續複診即可。

陳佩琪表示，為了讓柯早日回復健康，每天早上都準備綜合維他命、魚油、葉黃素、牛樟菇等等的補品，柯每每看到桌上一堆紅紅綠綠的好多種藥，問也不問，一把抓了就安心吞下去，「以前我常『恐嚇』難道不怕我毒殺你嗎，一年過去了，縱然人事已非，唯一不變的是他內心對我的那份信任和倚賴…。」

