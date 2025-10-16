【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

昨天民進黨中常會拍板2026縣市長提名台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程。賴清德主席表示，希望初選競爭是正向且良性，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

不過，看過賴清德在大罷免期間打的半套團結拳，現在一聽到賴清德喊團結，大家就不寒而慄。昨天最顫抖的，是民進黨立委陳亭妃。

根據與會者轉述，賴清德在中常會當面問陳亭妃日前質詢烏山頭水庫光電板一事，希望她澄清相關謠言，要和執政團隊一致。

這就是賴清德要求團結的首務：聽黨話，跟黨走，不要多嘴。不幸，最近陳亭妃多嘴了。

烏山頭水庫湖面大面積覆蓋光電板，外界擔心水質可能遭汙染，陳亭妃在立法院質詢，要求中央「四大安心承諾」，包括經濟部不得再核准白河、烏山頭、曾文、南化四大水庫光電執照、光電清洗全程監督與水質報告全面公開等，共同守護台南用水安全。

經濟部長龔明鑫答應了，但綠營支持者卻不答應，賴清德更不答應。

陳亭妃質詢的臉書貼文很快灌滿留言。支持者謝謝陳亭妃守護台南人用水安全，並為她的魄力加油；但也有大量負面留言質疑陳亭妃扯後腿、跟藍白玩光電題材。有超過3800人對她按讚，只有不到300人留下憤怒表情。

看來多數民意挺陳亭妃。但賴清德定調陳亭妃質詢內容是謠言，要她打臉自己澄清謠言。陳亭妃只能喊冤稱自己被斷章取義，當時烏山頭水庫的造謠事件已發生一周，中央卻沒有回應，地方民眾都很憂心，她才在質詢上反映。

陳亭妃沒聽懂賴清德的重點，其實是「要和執政團隊一致」。陳亭妃卻怪罪中央沒有回應烏山頭水庫造謠事件，形同是在指責賴清德領導的中央執政團隊，也等於是在質疑民進黨政府光電政策的禍害。

賴清德說，國民黨在台南強打水庫光電板、在高雄強打美濃砂石案，執政團隊已經努力全力回應，他希望黨公職、有意投入選戰者要協助說明。雖然外界看到執政團隊強辯，也看到業者提告，就是看不到相關部會有什麼解決辦法；但陳亭妃應該已經看到，她又被賴清德記上一筆了。

安徒生童話裡忘了交代，那個說出國王新衣的天真小孩，後來是不是被狠打了一頓？但陳亭妃的確忘了，賴清德說的「清廉、勤政、愛鄉土」，也是一件百穿不厭的新衣。

更糟糕的是，陳亭妃日前在專訪中指出，她與對手民調差距達十七個百分點，如果最後初選結果還出現變數，民進黨就必須處理這個問題。賴清德嚴肅直斥陳亭妃把自己打造成受害者，這樣對黨不公平。

賴清德勘災時叫陳亭妃「要講話簡單就好」，合影照片陳亭妃也「被消失」，難怪自認民調領先的陳亭妃，會擔心初選「被做掉」。

因此，陳亭妃說如果初選出現變數，黨要負責，先防堵可能的變局；而賴清德指責陳亭妃把自己打造成受害者，也是先說破可能的亂局。至於黨有沒有公平對待初選競爭者，黨員心裡自有一把尺。

不過，賴清德2問陳亭妃，重點都在團結。當賴清德喊起團結，陳亭妃皮要繃緊一點了。

