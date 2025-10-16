【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

快訊

聯合報／ 主筆室
昨天民進黨中常會拍板2026縣市長提名台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程。根據與會者轉述，黨主席賴清德在中常會當面問陳亭妃日前質詢烏山頭水庫光電板一事，希望她澄清相關謠言，要和執政團隊一致。聯合報系資料照
昨天民進黨中常會拍板2026縣市長提名台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程。賴清德主席表示，希望初選競爭是正向且良性，對內可以競爭，對外必須團結，唯有團結的民進黨，才能獲得人民的信任與支持，贏得明年地方選戰。

不過，看過賴清德在大罷免期間打的半套團結拳，現在一聽到賴清德喊團結，大家就不寒而慄。昨天最顫抖的，是民進黨立委陳亭妃

根據與會者轉述，賴清德在中常會當面問陳亭妃日前質詢烏山頭水庫光電板一事，希望她澄清相關謠言，要和執政團隊一致。

這就是賴清德要求團結的首務：聽黨話，跟黨走，不要多嘴。不幸，最近陳亭妃多嘴了。

烏山頭水庫湖面大面積覆蓋光電板，外界擔心水質可能遭汙染，陳亭妃在立法院質詢，要求中央「四大安心承諾」，包括經濟部不得再核准白河、烏山頭、曾文、南化四大水庫光電執照、光電清洗全程監督與水質報告全面公開等，共同守護台南用水安全。

經濟部長龔明鑫答應了，但綠營支持者卻不答應，賴清德更不答應。

陳亭妃質詢的臉書貼文很快灌滿留言。支持者謝謝陳亭妃守護台南人用水安全，並為她的魄力加油；但也有大量負面留言質疑陳亭妃扯後腿、跟藍白玩光電題材。有超過3800人對她按讚，只有不到300人留下憤怒表情。

看來多數民意挺陳亭妃。但賴清德定調陳亭妃質詢內容是謠言，要她打臉自己澄清謠言。陳亭妃只能喊冤稱自己被斷章取義，當時烏山頭水庫的造謠事件已發生一周，中央卻沒有回應，地方民眾都很憂心，她才在質詢上反映。

陳亭妃沒聽懂賴清德的重點，其實是「要和執政團隊一致」。陳亭妃卻怪罪中央沒有回應烏山頭水庫造謠事件，形同是在指責賴清德領導的中央執政團隊，也等於是在質疑民進黨政府光電政策的禍害。

賴清德說，國民黨在台南強打水庫光電板、在高雄強打美濃砂石案，執政團隊已經努力全力回應，他希望黨公職、有意投入選戰者要協助說明。雖然外界看到執政團隊強辯，也看到業者提告，就是看不到相關部會有什麼解決辦法；但陳亭妃應該已經看到，她又被賴清德記上一筆了。

安徒生童話裡忘了交代，那個說出國王新衣的天真小孩，後來是不是被狠打了一頓？但陳亭妃的確忘了，賴清德說的「清廉、勤政、愛鄉土」，也是一件百穿不厭的新衣。

更糟糕的是，陳亭妃日前在專訪中指出，她與對手民調差距達十七個百分點，如果最後初選結果還出現變數，民進黨就必須處理這個問題。賴清德嚴肅直斥陳亭妃把自己打造成受害者，這樣對黨不公平。

賴清德勘災時叫陳亭妃「要講話簡單就好」，合影照片陳亭妃也「被消失」，難怪自認民調領先的陳亭妃，會擔心初選「被做掉」。

因此，陳亭妃說如果初選出現變數，黨要負責，先防堵可能的變局；而賴清德指責陳亭妃把自己打造成受害者，也是先說破可能的亂局。至於黨有沒有公平對待初選競爭者，黨員心裡自有一把尺。

不過，賴清德2問陳亭妃，重點都在團結。當賴清德喊起團結，陳亭妃皮要繃緊一點了。

陳亭妃 賴清德 烏山頭水庫

