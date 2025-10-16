兒托專法今天完成首輪審查 立委提「專心托育」保留至第二輪討論

立法院社福及衛環委員會今天第4度排審「兒童托育服務法」草案，歷經逾半年審查時間，完成所有條文逐條審查，但多數條文保留至第二輪討論，召委劉建國表示，草案共78條，其中59條保留，有1案附帶決議、9案附帶決議尚未議決，另有14項修正動議，將擇日再審。其中，立委林淑芬提出的「專心托育」草案，要求保母不得兼職或獨留兒少在家，條文保留至下一輪討論。

近年托嬰憾事，常發生在居家保母外出，將孩子留在家中，由非托育專業人員的親友照顧。林淑芬提出「專心托育」條文，要求居家托育人員，收托時間不得兼任其他植物、經營事業，或讓6歲以下孩童，或需特別看護的兒少，由不適當之人照顧，也規定居家托育人員不可於托育服務時間，無正當理由離開托育地，也不得有其他足以影響托育服務致損及收托兒童安全或權益之行為。

立法委員林月琴表示，實務上常遇到2位保母聯合收托情況，其中1人離開托育場地，並不算將孩子交由不適當之人照顧，也沒有留下孩子獨處，但超收兒童，恐導致兒少因照顧疏忽等原因而身亡，因此應在法規中明訂，無正當理由保母不得離開托育場地，否則前述情況，恐會無法可管。

立法委員王育敏表示，文字上應先明定托育服務時間保母不得離開托育地，再另外訂出例外情況。劉建國表示，本條文保留至第二輪討論，留待行政機關研擬合適作法，並修正相關文字。

今天兒托專法討論重點，包括保母、托嬰機構等涉違法事件，調查後是否給予家長不滿調查結果時的申訴救濟管道，條文雖保留，但衛福部允諾將在法案中明訂救濟管道；另針對違法保母，經委員會討論後，從政院版本僅限制新收托兒少，擴大至情節嚴重者，可不分新收、既有兒少，全面暫停托育服務，相關條文雖保留，但僅針對條次調整，文字內容已定案。 立法院社福及衛環委員會今天第4度排審「兒童托育服務法」草案，歷經逾半年審查時間，完成所有條文逐條審查，但多數條文保留至第二輪討論。記者林琮恩／攝影

