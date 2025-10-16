快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

獨／海龍蛙兵今正式移編特指部 降編疑為航空與特戰分家作準備

聽新聞
0:00 / 0:00

兒托專法今天完成首輪審查 立委提「專心托育」保留至第二輪討論

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
近年托嬰憾事，常發生在居家保母外出，將孩子留在家中，由非托育專業人員的親友照顧。示意圖／AI生成
近年托嬰憾事，常發生在居家保母外出，將孩子留在家中，由非托育專業人員的親友照顧。示意圖／AI生成

立法院社福及衛環委員會今天第4度排審「兒童托育服務法」草案，歷經逾半年審查時間，完成所有條文逐條審查，但多數條文保留至第二輪討論，召委劉建國表示，草案共78條，其中59條保留，有1案附帶決議、9案附帶決議尚未議決，另有14項修正動議，將擇日再審。其中，立委林淑芬提出的「專心托育」草案，要求保母不得兼職或獨留兒少在家，條文保留至下一輪討論。

近年托嬰憾事，常發生在居家保母外出，將孩子留在家中，由非托育專業人員的親友照顧。林淑芬提出「專心托育」條文，要求居家托育人員，收托時間不得兼任其他植物、經營事業，或讓6歲以下孩童，或需特別看護的兒少，由不適當之人照顧，也規定居家托育人員不可於托育服務時間，無正當理由離開托育地，也不得有其他足以影響托育服務致損及收托兒童安全或權益之行為。

立法委員林月琴表示，實務上常遇到2位保母聯合收托情況，其中1人離開托育場地，並不算將孩子交由不適當之人照顧，也沒有留下孩子獨處，但超收兒童，恐導致兒少因照顧疏忽等原因而身亡，因此應在法規中明訂，無正當理由保母不得離開托育場地，否則前述情況，恐會無法可管。

立法委員王育敏表示，文字上應先明定托育服務時間保母不得離開托育地，再另外訂出例外情況。劉建國表示，本條文保留至第二輪討論，留待行政機關研擬合適作法，並修正相關文字。

今天兒托專法討論重點，包括保母、托嬰機構等涉違法事件，調查後是否給予家長不滿調查結果時的申訴救濟管道，條文雖保留，但衛福部允諾將在法案中明訂救濟管道；另針對違法保母，經委員會討論後，從政院版本僅限制新收托兒少，擴大至情節嚴重者，可不分新收、既有兒少，全面暫停托育服務，相關條文雖保留，但僅針對條次調整，文字內容已定案。

立法院社福及衛環委員會今天第4度排審「兒童托育服務法」草案，歷經逾半年審查時間，完成所有條文逐條審查，但多數條文保留至第二輪討論。記者林琮恩／攝影
立法院社福及衛環委員會今天第4度排審「兒童托育服務法」草案，歷經逾半年審查時間，完成所有條文逐條審查，但多數條文保留至第二輪討論。記者林琮恩／攝影

托育 保母 劉建國

延伸閱讀

兒托服務法審議 居托人員有通報義務

防兒虐 立院續審「兒托專法」 朝野共識保母嚴重違法全面暫停收托

綠委群組對話「建議釋殺傷力消息」遭外流…王定宇退群 民進黨團這樣說

雲林縣長選戰綠營提前網內互打？ 她臉書發文喊這句話

相關新聞

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪...

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力...

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱...

最年長與最年輕的部長都姓李 文化部和運動部啟動「遠洋合作」

內閣成員中年紀最長及最輕，同時以專業身份出任部長的文化部長李遠及運動部長李洋，今日進行首度雙部會合作會面。李遠、李洋都認...

【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

昨天民進黨中常會拍板2026縣市長提名台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程。賴清德主席表示，希望初選競爭是正向且良性，對內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。