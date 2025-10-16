聽新聞
新加坡擬對詐騙犯施行鞭刑 洪孟楷籲台灣跟進：亂世用重典
新加坡近期研擬修刑法，涉入詐騙或參與詐騙集團，將面臨最高24下鞭刑。國民黨立委洪孟楷說，新加坡與台灣同樣深受詐騙之害，既然新加坡能採取重典，台灣也應思考是否能跟進，亂世用重典，對詐騙犯施以鞭刑，才能真正嚇阻犯罪。
據新加坡海峽時報報導，新加坡刑法修正草案規畫，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，替詐騙集團洗錢、提供身分資料或擔任車手者，最高可處12下鞭刑，屬犯罪集團成員者可達24鞭；依該國法律，成年男性最高可受24鞭處罰。
洪孟楷表示，過去幾年新加坡與台灣的情況相似，都深受詐騙之害。比如新加坡2025年上半年因詐騙造成的損失就達新台幣107億，案件數與金額仍不斷攀升。許多家庭的退休金、畢生積蓄被騙光，讓社會憤慨不已。
洪孟楷說，亂世用重典，雖然各國都不斷加重刑罰，但詐騙仍層出不窮，甚至讓民眾普遍希望「罰再重一點」。如今新加坡考慮納鞭刑，正是試圖在罰鍰與刑期之間，找到更有嚇阻力的處罰方式，台灣也該思考能不能做？該怎麼做？此外，洪也將建議立法院長韓國瑜帶團前往新加坡，實地了解鞭刑制度，研究其對治安與犯罪率的影響，作為修法參考依據。
