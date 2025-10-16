丹娜絲颱風造成光電板損毀 卓榮泰指示修法：納入應回收廢棄物

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
丹娜絲颱風造成光電場受損嚴重。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
丹娜絲颱風造成嘉南地區光電板毀損。行政院長卓榮泰今天指示環境部啟動「廢棄物清理法」修正，將光電板納入應回收廢棄物，建立完整責任鏈，並請經濟部組成跨部會總體檢小組，強化光電案場防災韌性，以及災後清除復原等整體檢視。

另針對，烏山頭水庫光電板清洗議題引發討論，卓榮泰日前曾表示，政府長期監測設置光電板的水庫，水質未受影響，但未來處理水質問題時，若能力未及就不開發，此言是否影響明年綠電占比20%目標。經濟部次長何晉滄說，政府不放棄任何再生能源，對明年綠電占比達20%有信心。

行政院發言人李慧芝說明，卓榮泰是希望大家用科學檢驗、數據為依據看待這個問題，綠電推動要兼顧生態環境，會在嚴格監督下進行，只要有風險就不會貿然推動。她說，相關光電板汙染水質的說法沒有根據，因為政府長期監測設置光電板的水庫，水質未受影響。

環境部水質保護司長王嶽斌補充指出，環境部針對災後光電場域的水質連續測了5次都符合標準，沒有風險疑慮，而網路傳言光電板有鏽蝕紅水，經現場採樣檢測後確認重金屬符合標準，COD（化學需氧量）值比較高則是土壤背景影響，水呈現紅色是因當時卡車通行便道的鋼板鏽蝕。

對於農業部農田水利署數據顯示在烏山頭水庫檢出微量清潔劑，王嶽斌說明，檢驗方法無法區分人為或自然的界面活性物質，但很微量，在偵測極限，應該是「偽陽性」，是自然干擾。

行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
