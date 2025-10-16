快訊

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

聽新聞
0:00 / 0:00

遭批黨工收陸資參選 民眾黨指從未提名馬治薇：民進黨實在可悲

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前桃園市發言人馬治薇被控收受陸資提供我國政治輿情及資料遭判刑。聯合報系資料照
民眾黨前桃園市發言人馬治薇被控收受陸資提供我國政治輿情及資料遭判刑。聯合報系資料照

民眾黨主席黃國昌今指出，賴清德總統昨在中常會呼籲朝野應支持「國安十法」修法，剩下法案是民進黨召委不排審，帶頭造謠，遭民進黨發言人韓瑩批，民眾黨候選人收受中資遭判刑。民眾黨發言人張彤表示，黨從未提名桃園市前立委候選人馬治薇參選，民進黨抹黑不成，又來抹紅，實在可悲。

張彤表示，民進黨身為執政黨，黨發言人竟然張口就造謠、連基礎事實都搞不清楚，通篇胡言亂語。近日結合特定媒體以假新聞造謠，惡意攻擊民眾黨主席，早被人民看破手腳，眼看抹黑不成，民進黨又來抹紅，黔驢技窮，實在可悲。

張彤指出，身兼民進黨主席的賴清德，昨呼籲朝野政黨支持「國安十法」修法，遭黃國昌打臉，「拜託，資通安全管理法早已三讀通過，賴總統怎麼被自家降智圖卡誤導？賴總統不知自省，竟惱羞成怒派自家發言人，使出抹紅大絕招。」

張彤強調，民眾黨從未提名桃園市前立委候選人馬治薇參選公職，馬因此脫黨參選，本黨於2024年中央評議委員會決議開除其黨籍，民進黨竟顛倒是非、總統帶頭公然造謠、搞認知作戰，才是真正的國安危機。

張彤指出，民進黨再怎麼轉移焦點，都無法掩飾民進黨執政的荒腔走板、失能無能；再怎麼抹紅，都無法掩蓋府院黨養共諜的事實。

民進黨 民眾黨 馬治薇

延伸閱讀

週刊稱黃國昌養駭客竊個資 內政部：戶政系統近5年未被干擾

賴清德籲修「國安十法」黃國昌喊造謠 綠：抹不掉白黨工收中資參選

賴清德籲支持修「國安十法」 黃國昌：資安法早三讀

影／民眾黨該派誰選台中市長？江和樹：當然支持柯文哲或黃國昌

相關新聞

柯文哲被關1年怪怪的 陳佩琪曝柯遭詐騙：要一段時間才恢復正常人思維

民眾黨前主席柯文哲遭關押近一年，日前交保。柯文哲妻子陳佩琪今在臉書發文表示，柯文哲離群索居一年、回家一個月了，覺得「怪怪...

林佳龍遭爆挪預算 還要官員加班幫寫書？外交部出聲了

上報接獲外交部官員爆料，指外交部長林佳龍遭控利用外交部預算推新書，以他上任後力推的「總合外交」為主軸，動員外交部各司人力...

民進黨已有動作？媒體人看2026高雄選戰：若做掉林岱樺，恐激起反彈

2026高雄市長前哨戰開打，綠營內部暗潮洶湧！媒體人謝寒冰指出，民進黨雖預計明年1月才正式啟動初選民調，但黨內與部分外部機構早已「提前操作」，原本聲勢領先的立委林岱樺民調下滑，而邱議瑩、賴瑞隆則有超前趨勢。謝寒冰直言，若民進黨中央透過機制「做掉」林岱樺，恐激起基層反彈。

我官兵被中共通緝 遭銀行拒貸？王定宇再點名「台銀人壽與玉山銀行」

民進黨立委王定宇昨天質詢國安局長蔡明彥時爆料，竟有被中國發布通緝的台灣官兵退伍要申辦保險、貸款，竟被台灣公股銀行拒絕，稱...

最年長與最年輕的部長都姓李 文化部和運動部啟動「遠洋合作」

內閣成員中年紀最長及最輕，同時以專業身份出任部長的文化部長李遠及運動部長李洋，今日進行首度雙部會合作會面。李遠、李洋都認...

【重磅快評】當賴清德喊團結，陳亭妃皮要繃緊了

昨天民進黨中常會拍板2026縣市長提名台南市、高雄市、嘉義縣黨內初選時程。賴清德主席表示，希望初選競爭是正向且良性，對內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。