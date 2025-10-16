聽新聞
遭批黨工收陸資參選 民眾黨指從未提名馬治薇：民進黨實在可悲
民眾黨主席黃國昌今指出，賴清德總統昨在中常會呼籲朝野應支持「國安十法」修法，剩下法案是民進黨召委不排審，帶頭造謠，遭民進黨發言人韓瑩批，民眾黨候選人收受中資遭判刑。民眾黨發言人張彤表示，黨從未提名桃園市前立委候選人馬治薇參選，民進黨抹黑不成，又來抹紅，實在可悲。
張彤表示，民進黨身為執政黨，黨發言人竟然張口就造謠、連基礎事實都搞不清楚，通篇胡言亂語。近日結合特定媒體以假新聞造謠，惡意攻擊民眾黨主席，早被人民看破手腳，眼看抹黑不成，民進黨又來抹紅，黔驢技窮，實在可悲。
張彤指出，身兼民進黨主席的賴清德，昨呼籲朝野政黨支持「國安十法」修法，遭黃國昌打臉，「拜託，資通安全管理法早已三讀通過，賴總統怎麼被自家降智圖卡誤導？賴總統不知自省，竟惱羞成怒派自家發言人，使出抹紅大絕招。」
張彤強調，民眾黨從未提名桃園市前立委候選人馬治薇參選公職，馬因此脫黨參選，本黨於2024年中央評議委員會決議開除其黨籍，民進黨竟顛倒是非、總統帶頭公然造謠、搞認知作戰，才是真正的國安危機。
張彤指出，民進黨再怎麼轉移焦點，都無法掩飾民進黨執政的荒腔走板、失能無能；再怎麼抹紅，都無法掩蓋府院黨養共諜的事實。
